快訊／8縣市防冰雹！大雷雨轟炸　最新警戒範圍曝

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（15日）上午11時57分針對8個縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

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台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區

新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、烏來區

桃園市 桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區

新竹市 東區、北區、香山區

新竹縣 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市 西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、龍井區、和平區

南投縣 仁愛鄉

▲今天北部天氣不穩。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署預報，今起到明（16日）清晨受鋒面通過影響，北部、東北部有陣雨或雷雨，並要留意局部大雨或短延時強降雨，其他地區則有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，南部降雨比較局部。

氣溫方面，白天北部、東北部及東部高溫約22至26度，中南部及東南部約28至31度，下午起強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，預測夜晚北部低溫將下降到15至16度，其他地區低溫約18至22度。另外，離島澎湖全天19至26度，金門16至23度，馬祖12至14度。