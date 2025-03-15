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Andy幫家寧辦「豪華生日派對」費用曝光！超過他月薪...辦完就分手

Andy幫忙辦了家寧3月9日舉辦的奢華生日派對。（圖／翻攝自家寧IG）

▲Andy分手前一個月，還幫家寧辦了一個奢華的生日派對。（圖／翻攝自家寧IG）

圖文／CTWANT

YouTuber Andy近日指控前女友家寧及其家人，引發網友熱議。不少粉絲更驚訝發現，兩人實際分手的日期為去年4月1日，但直到10月才正式對外公布。而Andy還幫忙辦了家寧3月9日舉辦的奢華生日派對，該派對的花費遠超Andy一個月的薪資，讓外界議論紛紛。

根據網友整理的時間軸，家寧生日派對的花費相當驚人，光是攝影師、外拍車等基本服務就高達61,300元，額外加購MV需25,000元，指定造型師則要7,000元，這還不包含超時費、修圖費及場地租借費。令人訝異的是，在生日派對過後不到一個月，兩人便正式分手，讓網友忍不住質疑「還等過完生日才分手，真的是吃人夠夠」。

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▲▼ 。（圖／）

▲家寧2024年3月辦生日派對，算下來一場派對價錢超過Andy一個月的薪水5.5萬。（圖／翻攝自家寧IG）

針對Andy的指控，家寧所屬的群海娛樂於14日發布六點聲明反駁，指稱Andy私自更改收益帳戶，並否認薪資與事實相符。對此，Andy在15日凌晨發布影片回應，強調更改帳戶只是為了恢復頻道盈利，且家寧知情，並反擊要求對方提供帳冊公開說明。

除了財務爭議，Andy還爆料兩人於YouTube比賽中贏得的一輛百萬名車，竟被登記在家寧母親名下，直言「車子現在是誰的，我到現在還不知道！」他表示，當年為了贏得這輛車，不僅付出創意與努力，還有粉絲的支持，卻沒想到最後「車子的登記人不是自己」。

群海娛樂則在聲明中解釋，該車輛是Andy與家寧共同得獎後，以補差價方式更換車款，因而由贈獎單位建議以個人名義登記，並作為公務車使用，未來將轉至公司名下管理。不過Andy也不滿回應：「為何是以家寧母親的名義登記？這輛車是我們兩人得獎的，怎麼最後變成公務車？」

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