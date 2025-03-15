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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部感謝G7成員連5年支持台海和平　共同打造「非紅供應鏈」

▲▼七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明。（圖／路透）

政治中心／台北報導

「七大工業國集團」（G7）外長會議會後發表聯合聲明，再次強調維護台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸問題，並支持台灣有意義參與國際組織，對於G7成員已連續5年多次支持台海和平，外交部15日表示高度歡迎與感謝。 

G7外長會議於加東時間12日至14日在加拿大魁北克沙勒瓦（Charlevoix）召開，會後發布聯合聲明。外交部指出，該聲明中強調，G7成員將致力維護自由、開放、繁榮及安全的印太地區，並關切中國的軍事實力增強及其核武庫存持續、快速增加的情形；聲明也呼籲中國，不應進行或縱容旨在破壞各國社區安全及民主制度完整性的活動，另外，聲明中也認為中國的非市場化政策及做法，將導致有害的產能過剩及市場扭曲。

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議。（圖／x.com/G7）

▲七大工業國集團（G7）外長會議。（圖／x.com/G7）

此外，G7外長也另發布聲明強調「海事安全及繁榮」（G7 Foreign Ministers Declaration on Maritime Security and Prosperity）的重要性，包括海底電纜等基礎設施遭蓄意破壞的情形，允諾將共同與產業合作，強化修復能力及提升設施韌性。

外交部指出，自2021年英國康瓦爾（Cornwall）G7領袖峰會開始，G7成員已連續5年多次在各高層會議及峰會的聯合公報或會後聲明，表達對台海和平穩定的重視及支持，台灣做為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員及友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序、堅定守護民主自由等普世價值，並攜手打造「非紅供應鏈」，提升民主陣營的經濟韌性。

▲▼ 七大工業國集團（G7）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 七大工業國集團（G7）。（示意圖／達志影像／美聯社）

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