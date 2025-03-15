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海委會守護海疆　五大行動全面監控權宜輪收成效

▲▼海委會監控權宜輪船舶軌跡。（圖／海委會提供）

▲海委會監控權宜輪船舶軌跡。（圖／海委會提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣周邊海域船隻活動頻繁，為國際重要航道，且周邊眾多「權宜輪」因船籍國監管鬆散，影響我國海域及港埠安全，海委會主委管碧玲去年指示海巡署與航港局啟動跨部會合作，加強權宜輪的管理。歷經數月，管碧玲13日在中央災害防救會報指出，在相關部會通力合作下，台灣周邊海域高威脅權宜輪活動明顯減少，顯示管理措施已達初步成效。

管碧玲指出，國際航行船舶之船東常基於商業考量，將船舶登記監管較為寬鬆的國家，以降低營運成本、稅負與監管壓力，俗稱「權宜輪」；因其船籍國監管鬆散，該類船舶通常早已不符合國際安全標準，形成所謂「次標準船」或稱次級船，對航行安全與海洋環境具有高度風險；2024年凱米風災，我國周邊多達9艘船舶擱淺或沉沒，即多屬此類船舶。

鑒此，管碧玲在去年中央災害防救會報第50次會議主動提出，為強化我國周邊海域航行安全及海洋生態環境保護，請各相關機關共同針對次標準船做出更具體的管制作為，使此類船舶不敢輕易靠近台灣，減少我國海上污染及降低海難發生之可能。

隨後並指示海委會全面投入相關行動，包括：

一、海委會海巡署配合航港局「建立預防性告警機制」，在颱風警戒期間，即展開高風險船舶的監控、驅離。
二、海委會海保署也與交通部「成立船舶聯合管制檢查小組」，會同檢查人員登船檢查，以降低可能發生海洋污染之機率。截至今年二月，已經在台中港與高雄港，進行6次檢查。
三、海委會的國家海洋研究院對周邊海域權宜輪滯留、異常航行情況，進行大數據分析。
四、尤其在斷纜事件不斷發生之後，國海院更聚焦對96艘黑名單進行活動分析。
五、海委會海巡署亦加強監控96艘黑名單權宜輪，將其分為高度威脅、中度威脅、低度威脅、無威脅等四級，做分級監控。

根據國海院分析96艘黑名單權宜輪主要活動海域，是我國西部商港（包括基隆、台北港、台中港、高雄港），而高度威脅船舶軌跡則主要集中於基隆港以北海域，去年10月以來活動量分別為10月份39艘、11月份47艘、12月份46艘、1月份45艘、2月份38艘。

從統計資料顯示，經過跨部會密切合作及嚴格監控取締，黑名單權宜輪在周邊海域活動在本年2月份已大幅度降低，北部區域已無高風險船舶出現。

管碧玲表示：海委會以應對中國灰色地帶襲擾的規格，監控權宜輪黑名單，雖然顯見成效，但這個現象是代表權宜輪在做暫時性的觀望？還是確實已造成生態的改變？仍有待觀察。

管碧玲表示，不怕道高一尺魔高一丈，會持續強化跨部會合作，全力維護我國國家海洋權益與航行安全，並守護數位生命線，捍衛國家安全。

▲▼權宜輪威脅程度統計分析。（圖／海委會提供）

▲權宜輪威脅程度統計分析。（圖／海委會提供）

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