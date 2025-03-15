桃園公立及非營利幼兒園　即日起公告招生簡章

▲幼兒園大肌肉活動。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局14日表示，114學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章自即日起公告於「桃園市公立及非營利幼兒園招生網」，招生對象為年滿2歲至入國民小學前的適齡幼兒（108年9月2日至112年9月1日期間出生），欲報名家長可於期限內至招生網站查詢各校(園)資訊。

教育局說明：本次招生作業採二階段辦理，以線上及現場雙軌進行，家長每階段可依志願序登記2間幼兒園(不限公立或非營利幼兒園)，並自114年4月7日（星期一）起可利用網站查詢各園招生名額，歡迎家長屆時多加至網站查詢。

第一階段招生自4月16日（星期三）上午8時30分至4月18日（星期五）中午12時30分止開放報名；如有餘額，則於4月23日（星期三）上午8時30分至4月25日（星期五）中午12時30分止進行第二階段招生。各階段於登記報名結束當日下午10時前公告錄取名單。

為保障幼兒入園權益，請家長於公告錄取名單後，務必至招生網站或登記園所進行報到，第一階段報到時間自4月21日（星期一）上午8時30分至下午3時30分及114年4月22日（星期二）上午8時30分至中午12時30分；第二階段報到時間自114年4月28日（星期一）上午8時30分至下午3時30分及114年4月29日（星期二）上午8時30分至中午12時30分。請家長多加利用招生網完成報名登記及報到功能，以避免現場奔波。

桃園市積極擴增公共化幼兒園，以提供家長平價、優質及近便的教保服務，114學年度新設非營利幼兒園共4園18班，並持續增加2歲專班班級數；同時，持續發放公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，補助每位幼兒園大班幼生一學年9,000元，即一學期4,500元，讓家長有更多資源協助幼兒快樂健康成長。