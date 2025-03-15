男心情不好離出門　 搜尋24小時在橋墩下尋獲送醫

▲▼黃姓男子離家24小時，被搜救人員發現在長庚橋下橋墩旁發現。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名37歲黃姓男子因心情不佳13日上午便獨自外出離家，至下午3時仍未返家，家屬生怕有意外發生，立即向警方報案協尋。員警循線調閱監視器，發現該男子往石岡區長庚橋方向走去，卻未見他走向對向橋頭，研判有落水情形立即請消防隊支援搜尋，14日上午十時許在橋墩旁發現該男子身影，身上無外傷送往豐原醫院救治。

東勢警分局石岡分駐所於3月13日15時許，接獲民眾報稱，其37歲兒子雨天獨自外出約7小時未返家，擔心其人身安全。警方獲報後立即受理緊急協尋並調閱相關監視器，發現該男子沿石城街往長庚橋方向行走，但長庚橋另一端監視器均未出現該男子身影，研判有落水之可能，遂立即通報消防人員協助搜救，於14日上午10時許，在長庚橋正下方橋墩旁發現黃男，於11時35分順利救上來，黃男無明顯外傷、意識清楚，已由消防人員送往豐原醫院治療，家屬對於警方能在24小時內將人救援成功，表達萬分感激。

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