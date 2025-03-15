跟女生傳訊息「特別注意1細節」被讚細心！一票卻搖頭：好感會下降

▲和女生聊天時，會不會特意選用「妳」字。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

傳訊息給女生的時候，會特別選用「妳」這個字嗎？不管使用「妳」或者「你」都沒有錯，而近日就有網友好奇，大家是否會對特意選用「妳」字的人特別有好感呢？貼文曝光後，引起討論，有人認為特別選字很細心；也有人反而不喜歡看到「妳」這個字。

近日有女網友在Dcard上，以「想問有沒有女生對你/妳用法也很在意」為標題發文表示，不知道大家會不會對打字特別選用「妳」的男生或女生有好感？對於對方特意選擇「女部」，就讓她覺得很讚。

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貼文曝光後，有網友也直呼，「我，而且這樣描述事情比較方便」、「能懂，我如果看到對方打『妳』，會覺得對方是個在意細節的人」、「喜歡看到妳，覺得他有特別選字，畢竟我是小公主，怎麼可以將就用你」、「我會這樣。本人非常重視禮貌選字。所以我也會希望對方多點細心」、「會欸，用『妳』的話就有種溫柔細心的感覺，特別選字這樣」。

不過也有網友認為，「會在意，但是是跟妳反方向的在意，看到特別打『妳』的好感會下降」、「除了看小說會需要區分性別外，不然打字的時候一律都用人字旁，在性別前我先是一個人，不太喜歡強調性別的妳/她用法」、「我會全部用你、他，甚至是不小心打到妳、她的時候，還會改過來，對我來說，特別指出性別很沒必要」、「覺得『妳』這個用法很多餘，之前看過有種說法是中文稱謂本來就沒有分男女」。

還有網友回應，「反而是喜歡被用『你』稱呼欸，喜歡對方沒有意識到我們之間的性別有所不同，單純就是兩個人在對話這樣」、「如果一個男生打『妳』，我會覺得他很常跟女生聊天傳訊息」、「我個人習慣是只對女友才會用妳，其它朋友一律用你，因為除了女友外一律當兄弟」。話題引發討論。