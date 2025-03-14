沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

▲▼「春分柚香 永續之旅」體驗活動，提供2條遊程，即日起報名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府與瑞穗鄉農會主辦之「春分柚香 永續之旅」體驗活動，將於3月22日在木日光文旦驛站舉辦，與花東縱谷國家風景區管理處、舞鶴休閒農業區合作，以「永續遊程」、「永續農業」、「食農教育」和「節能夜空」為主題提升民眾對綠色消費、低碳生活及永續發展的能源意識，希望透過資源的有效利用與實踐，攜手打造宜居永續的未來城市。



隨著全球氣候變遷的挑戰日益嚴峻，環境保護與循環永續成為當今社會的重要議題。花蓮縣政府以「有機觀光」、「有機農業」、「有機生活」為主軸，辦理一系列以永續為核心的活動，期能讓民眾更深入了解低碳永續、食農教育、節能減碳的重要性，並藉此提升生活中的永續行為，透過活動學習實踐低碳生活外，亦可體驗自然之美，日常培養環境保護意識與行動。





體驗活動結合春分節氣並邀請果子俠農創果品鍾曜任負責人、嘉茗茶園粘筱燕製茶師、木日光文旦驛站楊淑惠執行長為客座講師，規劃出「果園漫遊手作體驗」、「春分柚花輕騎之旅」兩套體驗路線，並搭配夜間限定「食農運用與夜空體驗」遊程；民眾可深入瑞穗文旦果園、舞鶴茶園進行農產品採摘體驗，或是騎乘電輔車至北回歸線標誌公園，了解特殊地理位置與氣候變遷對農業生產、作物生長等方面的影響，夜間將由食農教育理念導入星空主題，介紹環境汙染對觀星條件造成的影響，帶領參加者深入體驗自然之美，落實綠色生活，實踐可持續的未來。



花蓮縣長徐榛蔚表示，本次活動是結合自然、永續、農遊、減碳、可持續性等議題，並有效利用在地資源發想的新體驗遊程。透過遊程體驗及天文教育，反應了大自然生態與四季變化間的奧妙，重新思考當我們站在北回歸線上，感受春分所帶來的節氣轉換，亦可重新審視人類與地球的關係，我們每一次的選擇與行動將有可能改寫大自然的變化，低碳永續由你我隨手做起。



「春分柚香 永續之旅」體驗活動自即日起開放報名（額滿即關閉表單），兩套遊程路線限量各20位體驗名額，體驗優惠價每人300元，有興趣的民眾歡迎與我們一起探索春分柚香與永續之美。



活動相關詳情可撥打03-8246671分機7077或官方line搜尋「@hsave2」將有專人為您服務，報名連結：https://reurl.cc/V0GMWy。