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吳欣盈提告索討兒臍帶血四寶　專家駁：保存流程不可逆

吳欣盈（中）提告要求超基因生技公司返還臍帶血四寶及種原幹細胞。（本刊資料照）

▲吳欣盈（中）提告要求超基因生技公司返還臍帶血四寶及種原幹細胞。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

近日媒體報導，新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，高齡產子後委由超基因生技公司，進行臍帶血幹細胞的保存，事後卻提告要求返還臍帶血四寶及種原幹細胞，這樣的訴求看在醫學專家的眼中，覺得十分弔詭，特地投書媒體，希望大眾能了解何謂臍帶血的製程方式，不要讓謬誤的訴求誤導大眾對臍帶血幹細胞的保存造成誤解。

投書的醫學博士蔡豐州指出，從科學角度來看，間質幹細胞的製備流程，乃先由醫療機構取出足夠量組織（如：臍帶血、脂肪、周邊血液、皮膚等），交由合法生技公司團隊進行分離、純化及培養，並透過細胞標記和無菌檢測，鑑定品質合格，再進行低溫細胞儲存，以利未來需求。製備過程，組織是不可逆的，也就是說，組織不可能在「不動任何一根寒毛」下，分離產出細胞，畢竟這是邏輯矛盾的。

新光公主吳欣盈和超基因生技公司簽約「四寶」臍帶血儲存方案，未料，雙方就儲存合約起爭執，吳欣盈委託律師提告，執意拿回臍帶血等「原物」。當然，法律自有公評，首先得看合約是否有「特別」應予的條件，否則，依照上述分析、生技產業常規和科學常識，既已分離培養細胞，組織是不可能「完整」「全部」留下的。

超基因公司委任律師邱筱涵、李傳侯在法院開庭前也表示，吳女士在本案中的多項主張顯示出其對保存技術及程序的誤解。超基因公司依契約約定執行幹細胞分離與保存，契約中清楚載明，所保存的標的物為提取出的幹細胞，而非臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜等原始組織，一旦幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織即無法保留，這是所有委託客戶都應該知悉的基本事實。

醫學博士蔡豐州說，盼望業者和細胞存戶能夠理性溝通，民眾也能充分了解珍惜這項得之不易的科學技術。也希望勿因人廢事，讓科學以外的紛爭，傷及這得之不易的瑰寶。各生物技術服務商業同業公會，醫學會、醫事人員、生技公司皆引頸期盼勿因此事件模糊焦點，讓這個目前人類唯一再生、「重生」的科學希望工程被誤會曲解。


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