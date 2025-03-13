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社會 社會焦點 保障人權

獨／涉虐死女童拒國民法官參審　寄養媽哭喊：若故意就判我死刑

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

新北54歲蔡姓女子與王姓丈夫在2021年擔任羅姓姊妹倆的寄養家庭，負責照料2人，蔡女卻涉嫌多次虐待毆打又未就醫，直到未滿2歲的羅姓妹妹高燒失去意識，蔡女才緊急送醫，但妹妹仍宣告不治，蔡女遭依家庭暴力罪之傷害致死起訴。今（13日）士林地院召開準備庭，蔡女聲請拒絕國民法官參與審理，更當庭哽咽說，「如果是故意虐死，那直接判死刑就好！」

▲▼ 擔任寄養家庭的蔡姓女子涉嫌虐死1歲大女童。（圖／記者黃資真攝，下同）

▲擔任寄養家庭的54歲蔡姓女子（紅圈處）涉嫌虐死1歲女童。（圖／記者黃資真攝，下同）

士林地檢署起訴指出，蔡女與丈夫在2021年3月向世界展望會申請，經新北市政府社會局轉介，於同年10月28日起擔任寄養家庭，收養安置未滿2歲的羅童與姊姊，並由蔡女擔任2幼童的主要照顧者。

2022年4月起，蔡女開始教導羅童如廁，竟以橡皮刮刀教訓毆打，造成羅童頭、腹、腿部等處，導致其頭、腹、四肢有大面積深紫色瘀青。同年5年21日羅童開始出現食慾、精神不佳，翌日還高燒達38度，但蔡女仍未帶其就醫，直到5月24日上午7時29分，蔡女察覺羅童失去意識，這才通報119將其送往淡水馬偕急救，惟同日晚間11時1分，羅童因遭毆打的頭臉部外傷、頭皮出血、身體及肢體多處瘀傷，致腦水腫、肺炎、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭死亡，全案經醫院通報後才終於曝光。

警詢時蔡女坦承案發前幾天還有拿刮刀毆打羅童，後又改稱案發前幾個月皆無打人，強調羅童死亡與自己無關，但檢方認事證明確，依兒童及少年福利與權益保障法、刑法之成年人故意對兒童犯傷害致死、以及對未滿18歲之人凌虐致死等罪嫌起訴，請求法官從重量刑。

▲▼ 擔任寄養家庭的蔡姓女子涉嫌虐死1歲大女童。（圖／記者黃資真攝，下同）

按照規定，本案將由國民法官審理，不過蔡女在今年1月6日遞狀，請求法官再三審酌不讓國民法官參與。今天士林地院召開準備庭被問及聲請原因時，原本沒有過多反應的蔡女，突然哽咽稱至今不清楚為何被檢方認定虐童，「如果是故意直接判死刑就好！」希望本案可以由專業的職業法官判決「需要公平審判」，律師也表示本案涉及醫療專業與因果判斷等等，請求不行國民法官參審。

檢方認為，若蔡女認為自己無罪，更應該說服國民法官、證明自己的清白，除非是認罪的情況下，才能夠討論是否有減輕司法負擔的可能性；羅童家屬律師則指出，蔡女有翻供問題，應該交由國民法官審判，將一切公諸在陽光下，檢視被告犯行。

庭後法官諭知，待律師將國民法官審理事項，以及蔡女所言轉知給被害家屬後，再行決定是否由國民法官參審。

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