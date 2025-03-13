車輛「1情況」上路秒吃罰單！最高罰10800元　還當場移置保管

▲完成停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，違者處汽車所有人新臺幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

公路局自10日起，在「監理服務網」開放法人車主申辦「汽機車停駛線上服務」，法人車主登入監理服務網會員後，於線上提出機車及自用小型車停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌及行照郵寄至監理所(站)即可完成登記，系統將會寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如有使用道路之需求，應先至監理所(站)辦理復駛。公路局提醒，完成停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，違者處汽車所有人新臺幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

公路局表示，為提供民眾更便利的申辦服務，前已推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，113年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局也提到，為擴大嘉惠更多使用族群使用「汽機車停駛線上服務」，自今年3月10日起，增加開放法人車主線上申辦機車及自用小型車停駛，將可大幅節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，惟完成停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車。

公路局指出，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新臺幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

延伸閱讀

▸ 家寧曾參加《非常完美》被拒淚灑舞台 網笑：恭喜男嘉賓逃一劫

▸ Joeman力挺Andy該拿80％股份！批家寧YT水平超歪：她做不起來的

▸ 原始連結