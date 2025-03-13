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朋友吵架！男臉書貼她照片「似鬼妖魔」12字辱罵　判罰3千

▲桃園市陸姓男子去年9月間在臉書上傳「公款入私帳，這算公然貪污吧？」新聞網頁，時任立法院長蘇嘉全質疑個人名譽受損提告。（圖／達志示意圖）

▲名譽權優先！男臉書貼照辱罵前友，法官依公然侮辱罪判處罰金。（圖／示意照與本案無關／達志示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

周姓男子與洪姓女性友人吵架後，竟將洪女的照片張貼在自己的臉書個人頁面，並在照片旁加註「人不像人！鬼不像鬼！似鬼妖魔」等文字，結果被洪女提告。法官審理後認為，洪女的名譽權應優先於周男的言論自由，且周男的行為已超出一般人合理忍受的範圍，因此依公然侮辱罪判處周男罰金3000元。全案仍可上訴。

判決書指出，周男與洪女原本是朋友，後來因故產生嫌隙。周男於2023年8月9日擅自從洪女的臉書個人頁面擷取照片，並將其張貼在自己的臉書頁面上，同時附上「人不像人！鬼不像鬼！似鬼妖魔」等文字。洪女得知後，認為這些文字足以貶損她的名譽、人格及社會評價，因此向警方報案。基隆地檢署檢察官偵查後，認定周男涉嫌犯公然侮辱罪，提起公訴。

法院審理時，周男坦承犯行，且其供述與洪女在警詢及檢方偵查時的證詞相符，並有周男臉書截圖作為證據，法官認定周男的自白與事實相符。

法官指出，周男與洪女因故不睦後，周男在公開的網路社群平台上張貼洪女的照片，並加註負面文字，這些文字客觀上難以認定為正面評價或讚美。周男以圖文並列的方式呈現，使閱覽者對洪女的人格產生蔑視，具有貶低洪女人格尊嚴的意涵，並使洪女感到難堪，進而貶損其社會評價。

法官進一步認為，周男張貼的圖片與文字並無助於公共事務的思辨，也不屬於文學、藝術表現形式，或具學術、專業領域的正面評價。洪女的名譽權應優先於周男的言論自由而受到保障。周男的侮辱性言論具有持續性、累積性及擴散性，對洪女的名譽權侵害程度甚高，已超出一般人合理忍受的範圍，確屬公然侮辱無誤，因此判處周男罰金3000元，如易服勞役以1000元折算1日。

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