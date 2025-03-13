家寧媽「持50%股份」！全場傻眼：對頻道有什麼巨大貢獻？

▲眾量級。（圖／翻攝自IG／crowd520）

記者鄺郁庭／綜合報導

「眾量級」Andy指控前女友家寧一家共8大罪狀，辛苦經營頻道10年，期間卻只領3萬至5萬5000元的月薪，分手後還遭一腳踢開，超悲慘故事看傻眾人。有網友就納悶，家寧媽媽對頻道有什麼巨大貢獻，能以持有50%股份的身份成為最大股東，話題引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板發文，「張家寧她媽做了什麼可以持有50%的股份？」文中直呼，「不是欸！那這個張家寧她媽對眾量級頻道是有什麼巨大貢獻啊？直接成為最大股東欸！」不只不給看帳目，在家寧跟Andy分手後，直接一腳把人踢開，「雖然不關小弟我的事，但我還是從中體會到了人性的貪婪。」

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貼文曝光後，網友議論紛紛，「沒做什麼，就比較聰明罷了」、「社會人士看得比較…？」「有血緣關係的台灣家族公司股權不都這樣？」「老江湖遇到小菜雞」、「就欺負老實人啊」、「一廂情願以為是一家人，殊不知人家不當你是人。」「Andy就覺得會結婚，是一家人吧？」

也有人表示，「不過擺脫吸血蟲一家也算解脫，剩下的讓法律處理」、「不懂就簽賣身契，搞不好是勞雇關係…QQ」、「應該有講到開公司節稅之類，男方應該是想說未來都是一家人」、「人生就是這樣，遇到很多騙你的。」