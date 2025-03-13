不滿羅智強提會議詢問　王義川怒指吳宗憲：你當召委懂不懂啊！

記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會又再次爆發口角。國民黨立委羅智強今（13日）針對威京集團主席沈慶京相關羈押議題，詢問法務部長鄭銘謙，但在質詢過程中他向召委吳宗憲提出「會議詢問」，讓坐在台下的民進黨立委王義川不滿，認為召委不能回答委員個案；三方爆發嚴重口角衝突，後續民進黨團總召柯建銘也加入戰局，王義川一度不滿，往主席台一站，手指吳宗憲吼「你當召委你到底懂不懂啊！」場面相當混亂。

▲王義川、吳宗憲發生口角 。（圖／記者陳煥丞攝）



威京集團主席沈慶京日前首度為京華城案出庭，過程中，沈突然提到上次住院時，檢察官林俊言臨時跑到醫院訊問，卻沒有錄音錄影。對此，羅智強今在立法院司法法制委員會中詢問法務部長鄭銘謙，羅智強提到，「柯文哲有罪我贊成把他關起來，但是在刑事偵查過程中要依法行政，為什麼對於兩小時的沈慶京的審訊不錄音不錄影？」鄭銘謙回，昨天北檢已經發聲明稿澄清了，訊問被告要製作筆錄；羅智強說，那不然詢問一下檢察官吳宗憲，所以可以審訊幾小時，但是只錄音幾分鐘嗎？

吳宗憲回應，本來就是要全程錄音錄影，因為沒有當時發生什麼事的實據，假設沈慶京如果說的是真的話…但他話還沒說完，王義川就打斷，認為吳宗憲不應該回應羅智強的問題，羅智強反駁「我在會議詢問啊」，吳宗憲也說，「王委員，他在會議詢問，請保持會議安靜」。

但台下的王義川仍不滿，羅智強回嗆「你們民進黨會議詢問、程序問題提出多少次？你不要在那邊給我裝，你要上來就講，我不能會議詢問？今天是我的質詢，我要詢問是我的權益」，王義川怒吼，「時間到了啦！下來了啦！」吳宗憲也說，「王委員，如果你不懂會議程序可以去看一下過往經驗」，王義川說，沒有召委在回答委員的個案啦！羅智強說，「主席我們不要理他，我們繼續我們的」。

王義川仍不滿，不斷怒吼，「召委可以回答個案喔？召委可以回答個案喔？」羅說，「我是在問召委過去的實務當中，可以密室審問2小時，不做紀錄嗎？」台下的王義川仍咆哮，吳宗憲說，「王委員請尊重會議進行」此時，柯建銘也進入會議室加入戰局，吳宗憲說，「大家不要吵，請大家不要把政論節目那一套拿到這裡來」。

王義川再次怒吼，「什麼叫不懂？你當召委你到底懂不懂啊」。吳宗憲再說，「我是覺得齁，不懂會議規則沒關係」，「如果你對於我主持會議有任何意見，你可以把我送紀律委員會，但是主持的時候請尊重我的主持」。

柯建銘也針對羅智強提出的會議詢問說，「他在質詢就沒有會議詢問，我才有權宜問題」；羅智強說「你少來啦！立法院議事規則就是柯總召議事錄嗎？」柯建銘說，召委應該是中立不能加入戰局。

吳宗憲最後說，「柯總召從盤古開天開始講，我們也很尊重，也請你尊重我們好嗎？我們都安靜下來」。大家爭吵了10多分鐘，最後才繼續會議。

▲立法院司法法制委員會發生口角。（圖／記者屠惠剛攝）