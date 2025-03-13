快訊／11縣市大雨特報！大雷雨轟4地　警戒範圍曝

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中央氣象署9時55分針對11縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今（13）日雲林以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

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大雨特報

影響時間：13日上午至13日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署10時03分也針對4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：東勢區、后里區、新社區、石岡區、和平區

▲氣象署針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）



資料來源：氣象署