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YT情侶檔壹加壹「公司負責人、董事都是男方」！ILLY曝內幕　

▲▼ 。（圖／翻攝自令Lean IG）

▲壹加壹。（圖／翻攝自令Lean IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日對女方一家提出8大控訴，經營10年的頻道，突然就沒了控制權，狠狠被踢出去。有網友提到，同樣是YT情侶檔的「壹加壹」，會不會有同樣的慘況？對此，ILLY說明，「我們出資持股都是各50%，令老闆是董事，我是股東」。

有網友在Threads發文，查了「壹加壹」公司的訊息，發現負責人跟董事都是令，且不見女方的名字。對此，ILLY發文回應，「我們出資持股都是各50%，令老闆是董事，我是股東，請大家放心，然後就算我們之後想拆夥，還要多跑戶政事務所，實在是很麻煩內算了吧」。

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LEAN則在文章底下留言，「妳跟誰登記了，還沒登啊」、「知道誰是地下老闆了吧」。讓不少網友笑翻，「她說登記就登記，不要問這麼多」、「一粒內心認定登記了」、「她在提醒你，該跑戶政事務所了」、「在暗示你了啊老闆！還不快動作」。

在 Threads 查看

LEAN則在Thtreads發文，「如果大家擔心一粒的話…其實薪水都是她在發的」。ILLY則在底下留言，「我連你個人網銀密碼都知道，你小心一點」。

YouTuber情侶檔「壹加壹」由ILLY（一粒）和LEAN（令）組成，以生活感的影片受到喜愛，兩人愛情長跑超過10年，頻頻被外界催婚，2023年他們到日本攻頂富士山，男方也終於趁機求婚，好消息讓粉絲又驚又喜。LEAN也在富士山上用手指圈成的戒指套牢了ILLY，面對求婚，ILLY表示非常感動，完成2人的人生清單。

▼壹加壹求婚成功。（圖／翻攝自IG）

▲壹加壹求婚成功。（圖／翻攝自IG）

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