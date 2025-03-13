揭穿「詐騙融資」養套殺！　400萬貸款繳17個月還欠363萬

▲A小姐向融資公司貸400萬元，先被扣80萬元手續費，接著17個月繳了400多萬元，融資公司聲稱她還欠貸款363萬元，令人咋舌的計息方式堪比地下錢莊。（圖／CTWANT提供，下同）

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繼2006年雙卡風暴後，銀行對借貸管制加嚴，民眾轉向新興融資貸款，卻因無專法管制，導致融資亂象橫生，許多借貸人落入陷阱，遭不公平、不透明契約剝削，甚至被恐嚇還債，難以翻身。

融資公司提供民眾借錢、貸款，據經濟部資料統計，全台融資公司超過2000家，業務包含資金融資、租賃借貸等。因法律上屬「非銀行金融機構」，不受金管會管理。融資公司雖不屬銀行，借貸金額卻大多來自銀行，以低利率方式向銀行貸款，再以高利率借給民眾，長期以來受人詬病。

卡債受害人自救會多年來扶助債務人脫離債務，自救會向記者指出，2021年疫情期間開始有一類受害人大量出現，都是欠下車貸、商品貸，明明只值5萬塊的機車，卻超額貸款45、50萬，詢問之下才發現，都是向融資公司貸下巨款，卻發現不知為何越還越多，似乎永遠還不完。

▲融資公司與詐騙集團僅有一線之隔，台中市某融資公司涉嫌與詐騙集團勾結，由詐團先以假投資等方式詐騙民眾，榨乾其存款後再慫恿被害人抵押房產借款。

A小姐創立公司正逢疫情時期，正需資金週轉時接到融資公司主動聯絡，在經理及業務口頭再三保證「上市公司不必擔心」下，A小姐放心貸下400萬，貸款年限4年，年利率為5％，每月需付本息8.8萬元。

A小姐向記者訴說，公司當時只給A小姐320萬元，也未在合約中標明利息，因對方稱「上市公司的合約都是這樣的」，期間甚至多次換合約，A小姐卻直到第三次換合約時，才發現自己一直沒有收到先前的合約，也不清楚利息。

17個月後，A小姐詢問對方自己還了多少，得到的答案竟是還利息不到100萬，本金不到70萬，A小姐火大反擊，5％利率怎麼算都不會是100萬利息，更表示要向立委舉發，這才收到85萬息事寧人的封口費。然而再過10個月後換合約時，她再次發現自己的本金竟變為363萬元，驚覺已深深落入融資公司的陷阱。

然而這僅是融資公司的手法之一，據了解，債務人案例還有讓債務人簽空白本票、利息不標明、假買賣真貸款等等，輔大社會系教授、卡債受害人自救會顧問吳宗昇表示，債務人通常急著用錢，可能是原本有欠債，或家裡有負債需幫忙還，因此簽合約時也來不及仔細看。

▲卡債受害人自救會曾多次呼籲政府盡快設立融資公司專法，對於汽機車超貸等行為進行管制，更喊話債務人債務可以被解決，重要的是珍惜生命。

吳宗昇透露，這些融資公司與詐騙集團有著「模糊邊界」，許多借貸人被詐騙集團騙的分文不剩後，就會收到詐團傳來的連結，指名可以到某融資公司借貸，這樣的模式幾乎快變成一套公式，將債務人掏空。

律師張靖珮說明，融資公司設立僅受《公司法》規範限制，只需做登記就可成立，依《公司法》規定，公司資金不可做放款等金融行為，融資公司就以「商品貸」、「車貸」等交易外觀包裝，也可規避《消費者債務清理條例》中的無擔保條例。

有些受融資公司剝削的債務人會找上法律服務基金會，尋求救濟方式，長期代表債務人協商的律師趙興偉嘆指，這樣的亂象沒有任何主管機關在管理，債務人債務發生，所有案件只能走《消費者債務清理條例》先做調解，但通常融資公司不願出面調解，於是就透過「清算」或「更生」途徑，讓債務人按程序還上債務。

可借貸過程中借貸人所遭受的合約不明、利率過高、假商品貸都無法以法律追溯，只因債務人太過急迫，又或是掉入業務的話術中，就屬雙方合意，無法追究。趙興偉表示，「一些年輕人本抱持著衝勁，想做出一番事業，貸款成立公司、做投資，卻不慎陷入債務漩渦，很多人就這樣覺得生活沒有希望，選擇尋短。」

台北律師公會消債委員會召集人林永頌呼籲，金管會應立刻研擬並提出《融資公司法》，將融資業者納入有效的監管機制，唯有專法管理，才能確保借款人不再淪為融資剝削的受害者，減少融資亂象。

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