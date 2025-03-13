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500萬「心靈成長課」內幕　逼赤腳跑800度炭火

POP管理課程吸引不少有開發業務需求的上班族加入。（受訪者提供）

▲POP管理課程吸引不少有開發業務需求的上班族加入。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

阿信（化名）是一名年度前十大、業績千萬的房屋仲介，2012年經朋友介紹上管理課程，他讚嘆POP的手法很厲害，以業績比賽讓學員互相競爭，利用人的從眾效應、團隊競賽和榮譽感，「老師會操作兩狗互咬，讓他們有競爭關係，你交15張報名表，我就交18張。有時遇到新加坡、馬來西亞同學，會有『台灣人不能輸』的感覺，一直衝報名表。」

訓練聽話員工　老闆拉下屬上課

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阿信說，很多老闆覺得這套有用，乾脆拉員工進來，課程會將員工訓練成一根聽話的螺絲釘，例如玩「騎馬打仗」遊戲，扮演馬腳的人要服從指令，「老師說要聽主管的指令，而不是有自己的思想，否則公司會瓦解，等於把你的叛逆心拿掉。老闆花2、3萬元，POP幫你洗腦，（讓員工）對老闆感恩戴德。」

王先生自己砸了500萬元上課，又花費數10萬元把公司主管送去上管理課程，當成培訓。有用嗎？「一半一半。課程會自我喊話：『我是一個有毅力的人、我一定做得到！』自我膨脹之後，會覺得要選擇不一樣的人生，反而有一波離職潮，出去開店跟我競爭，但後來全部都陣亡，沒有一個做起來。」

敢花才會富有　鼓勵砸錢買名牌

管理課程標榜可提升賺錢能力，方法卻是鼓勵學員先花錢，說這樣「錢財才能流動」，「老師說因為心量不夠，所以不敢花錢。」許多學員都聽過一個故事：POP創辦人黃振輝貧窮時，有次穿著名牌西裝去住五星級飯店，藉此告訴學員：先想像自己有錢才會變富有、敢花錢才有機會賺錢，並表示來上課才能學到精髓法門，「就是灌輸你花錢來上課。」

心量打開以後，再設計拍賣活動讓學員互相競標，藉由團體動力哄抬價格。阿信記得，「比如我說這個杯子多有價值，從起標價開始，慢慢喊價上去，老師會鼓勵你：『喊出來！這樣心量就會被打開！』現場氣氛被炒得很熱烈，我曾經用1萬元買了本書。」

阿信是一名房屋仲介，在POP上課多年。

▲阿信是一名房屋仲介，在POP上課多年。

「這種激勵課程好像可以一下子提升自信心，你會突然覺得（蘋果公司創始人）賈伯斯能夠成功，自己也有機會。你的欲望被提升，但實質收入和工作能力沒有提升。」阿信發現一直上課會讓人變得依賴，他曾介紹一位個性較孤僻的同事去上課，認為對同事會有幫助，「後來他變得依賴課程，因為在外面受挫折，可是只要進到裡面，大家好像都是家人，都支持你，大家會手牽手或擁抱，變成你在裡面是被肯定的。」

14萬頂級課　赤腳過火消業障

POP最昂貴、要價14萬5千元、7天6夜的「超覺行銷」，課程內容這樣介紹：「超覺行銷被公認為是最頂級的活動，濃縮心理學院和管理學院精華。」

我們仔細研究內容，發現是東拼西湊的模仿。首先，是過火儀式，要求學員赤腳走過一條燒得火紅的炭火路。小美記得，炭火溫度超過攝氏8百度，放上紙張會立刻燃燒，「跑過去大概十幾步，跑之前會先精神喊話，好像有如神助，如果有人腳軟、跌倒，旁邊的同學會把人拉出來，用水桶、冰敷處理，現場沒有醫療人員，很多人燙傷。跑過去以後，老師說可以消災除厄、過了一個業障。」其實過火儀式源自美國「心靈演說家」安東尼．羅賓斯（Anthony Robbins），2019年他被國外媒體報導性騷員工、辱罵性暴力受害者。

課程讓學員伸手進恐怖箱。圖為呂秀金頭頂恐怖箱中的蛇。（受訪者提供）

▲課程讓學員伸手進恐怖箱。圖為呂秀金頭頂恐怖箱中的蛇。

其次是「恐怖箱」，裡面放著蛇、蟑螂、老鼠、電等，「要你把手伸進去，大聲喊出裡面的東西，就等於過了這個恐懼，叫做訓練勇氣。」恐怖箱仿效洪水法（又稱暴露療法），使人暴露於想像或真實的強烈恐懼中，成本低廉，是以往綜藝節目常見的拙劣伎倆。

重頭戲則模仿美國總統川普的實境秀《誰是接班人》，要學員分組比賽業績，若未達標將全組淘汰，組員可以淘汰組內業績最差的人，指著對方說：「某某某，我要淘汰的是你，因為你不夠努力，You are fired！」小美當時擔任講師，她說，殘酷的比賽引發了人性黑暗面，變成互相撕咬、批鬥，「這個比賽會讓你很內疚，覺得自己很糟糕，害團隊不好。」所有人都陷入被淘汰的恐懼，必須加入指控謾罵的一方，「真的很像地獄。」

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