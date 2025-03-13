嘴破速效藥網友狂推奇異果　食藥署解答：可能更嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友近日因口腔潰傷（嘴破）問題，上網發文尋求速效藥，不少網友狂推吃奇異果。但食藥署提醒，吃奇異果治療嘴破目前沒有相關科學論述依據證實，而且奇異果可能會產生刺激性，反而會造成黏膜受損。

▲嘴破通常1周內就會自行痊癒。（圖／VCG）

一名網友近日在PTT發文尋求嘴破速效藥，引發許多網友留言討論，偏方部分包含吃奇異果、用鹽水漱口，「奇異果超有效」、「狠一點塗鹽巴，很痛，但隔天就會好轉」；另一派人則認為可以去牙科或耳鼻喉科求助，或者去藥局買口內膏，「去耳鼻喉科說嘴破要點藥，會痛到升天，但30分鐘後就回到天堂了」。

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▲不少人相信嘴破時吃奇異果，可以幫助傷口快速癒合。（示意圖／達志影像）

究竟嘴破吃奇異果有沒有用，其實食藥署早在2020年就曾公告解答，網傳吃奇異果可以治療嘴破，但目前並沒有相關科學論述依據證實，而且奇異果可能會產生刺激性，反而會造成黏膜受損。

好食課營養師李宜樺也提醒，嘴破時請盡量避免吃奇異果、檸檬等過酸的食物，也不要用鹽水漱口，以免加劇傷口刺激，可以多補充維生素A、維生素C和蛋白質，日常多喝水，加強口腔清潔，少飲酒、少吃刺激性食物，例如辛辣、油炸、乾燥類的食物，避免傷口的發炎情形加重。