媒體稱僑生來台淪「學工」　徐佳青怒：「偽專題」給學生貼標籤

▲僑委會委員長徐佳青。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

近來，有媒體以專題方式報導僑生到台灣罔顧學業，專注在打工，淪為「學工」。對此，僑委會委員長徐佳青12日痛批，這是「偽專題」，把建教合作學生稱為「學工」更是貼標籤。

有雜誌專題報導指出，緬甸的僑生來到台灣之後，因為中文程度不夠，上課時精神不濟，考試也隨便亂答題，但仍可考到全班10幾名，實習課程也被分派到蹲炸爐。報導直接形容台灣淪為「偽留學天堂」，僑生也被貼上多元勞動力、學工等標籤。

對此，徐佳青12日接受訪問時氣憤地表示，這些報導是「偽專題」，產攜班的專業課程與實習時數，都是比照教育的規定與規劃，實習時數是不可以超過的。她認為，把建教合作的學生稱為「學工」，這是在貼標籤，過去大家在國外留學時，時有所聞，大家一樣會在外打工。

不過，不可諱言先前有中洲大學的不佳案例，徐佳青表示，僑委會現在都會不定期抽查，好比抽查學生的護照、居留證是否有「確實」在學生自己的身上，也會考察學校有沒有提供完善的設施。他透露，過去這一年95%學校表現很好，有5％學校有犯錯，都已經記點，也要求改善，而且不敢再犯，他們連企業端也會進行不定期稽查。

徐佳青強調，僑委會的策略是「先給蘿蔔，再給棍子」，如果學校違規，就會減少招生規模、班級，最重則是會解約，不讓學校可以執行產攜專班；但如果學校的考評是良好的，就可以獲得招生名額增加。