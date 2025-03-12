桃園環保局長懸缺1個月　立法院議政博物館長顏己喨3／14接任

▲懸缺月餘的桃市府環保局長職位，市府今天宣布將由立法院議政博物館館長顏己喨於3/14日接任。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

懸缺一個月的桃園市政府環保局長職務，市府今（12）日宣布，新任環保局局長將由現任立法院議政博物館館長顏己喨接任，這項人事令將於3月14日生效；市府指出，擁有中央大學環境工程研究所博士學位的顏己喨，曾任市府環保局副科長、副局長、環保署與高雄市青年局副局長、新北市農業局副局長等職務，學經歷豐富，對桃園環保業務相當嫻熟，市長張善政也期許顏上任後能持續精進噪音防制、AI環境污染辨識、環境教育等工作。

桃園市政府新聞處處長羅楚東指出，顏己喨局長自基層公務員做起，曾任升格前桃園縣政府環境保護局科長，隨後歷經中央環保署、高雄市青年局副局長、新北市農業局副局長，在張善政市長上任後回到桃園擔任環保局副局長等歷練，不僅與桃園淵源甚深，對於環保業務更是嫻熟。

學歷經方面，顏己喨擁有國立中央大學環境工程研究所博士學位，學經歷豐富，過去在環保局副局長任內表現優異，與市府團隊合作無間，協助推動跨機關淨零會報與「火災預防自治條例」修正草案，將低溫冷凍倉儲等高風險場所納入管制，建構韌性防災安全網。

市長張善政也期許顏己喨局長上任後，除讓工業大城桃園能在淨零減碳、資源循環再生有更前瞻作為，未來也能持續精進與市民息息相關的噪音防制、AI環境污染辨識、環境教育等工作，讓桃園市環境更加友善宜居。