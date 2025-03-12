兒子啃老不工作！　85歲母親驚「家產少一半」急停卡斷金援

圖文／鏡週刊

日本一名85歲的A女士在丈夫去世後，與失業多年的59歲兒子同住。她長年提供對方金錢支持，甚至將自己的信用卡交給兒子使用，最終在發現存款被花掉一半時，才驚覺問題的嚴重性，決定採取行動。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A女士每月領取21.7萬日圓（約新台幣4.8萬元）的年金，本可維持自身生活無虞。但兒子自40歲從大企業離職後，遲遲未再就業，選擇長期待在家中，甚至向母親索要零用錢，導致家中開銷日益龐大。

由於擔心兒子未來生活無法自理，A女士選擇無條件支持，不僅提供零用錢，更將信用卡交給兒子使用，希望對方能夠振作。沒想到兒子始終沒有實質進展，反而持續大筆消費，甚至向母親請求更多時間來「完成研究」。

某日，A女士前往銀行查帳時，驚覺原本存有2千萬日圓（約新台幣445萬元）的存款已經被花掉一半以上，而兒子仍在大量刷卡。意識到這樣下去遲早會讓家中經濟崩潰，她決心採取行動。

在朋友建議下，A女士選擇不告知兒子，直接停用信用卡並斷掉家中網路。由於無法再透過網路購物或進行「研究」，兒子不得不與母親面對面討論開銷問題。

專家指出，這樣的做法雖能暫時制止過度消費，但要真正解決問題，母子雙方需深入溝通，理解兒子過度依賴母親的根本原因，如對職場挫折的恐懼或對未來的不安。兒子也應該意識到自己的行為已影響家中經濟，逐步朝向經濟獨立邁進，必要時可尋求專業協助。

更多鏡週刊報導

中配劉亞亞拍片「宣傳武統」遭廢居留許可 八炯嗆：我檢舉的啦

眾量級Andy拍片開撕家寧 突發不自殺聲明！網憂心被威脅

印尼網紅「要耶穌剪頭髮」 涉褻瀆宗教遭判2年10月