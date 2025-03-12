印尼網紅「要耶穌剪頭髮」　涉褻瀆宗教判關2年10月

圖文／CTWANT

印尼一名TikTok網紅因在直播中對著手機裡的耶穌照片喊話，「要耶穌去剪頭髮」，結果遭到檢舉，因涉嫌「褻瀆宗教」被判刑2年10個月。

綜合《BBC》、《CNN》等外媒報導，印尼跨性別網紅塔麗莎（Ratu Thalisa）擁有逾44萬粉絲，在2024年10月2日的一場直播中，她回應了一則建議她剪短頭髮以顯得更男性化的評論，隨後引發爭議，多個基督教團體隨即對她提出指控。

原來，當時塔麗莎看到該則評論後，在直播中拿起耶穌的照片，並說，「你不應該看起來像個女人，你應該剪掉頭髮，這樣你就會看起來像他（指留言者）的父親了。」

此舉引來5個基督教團體向印尼警方投訴她褻瀆宗教，塔麗莎也於同年10月8日遭到逮捕。除了監禁之外，法院還要求塔麗莎支付約6200美元（約新台幣20萬元）的罰款。

法院裁定她的言論可能影響「公共秩序」和「宗教和諧」，並依據印尼的《電子資訊與交易法》（Electronic Information and Transactions，EIT）判處她2年10個月監禁。

對此，國際特赦組織印尼部門主管哈米德（Usman Hamid）替塔麗莎聲援，表示此判決是侵犯塔麗莎的言論自由，且法規EIT不應該用來懲罰社交媒體上發表評論的民眾。

哈米德接著說，雖然印尼應該禁止煽動歧視、敵意或暴力的宗教仇恨言論，但塔麗莎的言論行為並未達到這一標準，認為當局必須撤銷對塔麗莎的定罪，確保她能夠無罪釋放。

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