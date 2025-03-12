眾量級年賺千萬！Andy卻只領5萬5　陳沂曝「1解方」要求對方還錢

▲Andy開撕家寧一家人。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



網搜小組／劉維榛報導

最慘網紅眾量級Andy自爆，他10年來只領著3至5.5萬的微薄薪水，與家寧分手後更是一無所有，甚至遭無緣岳母逼簽25%股權轉讓，「被你們全家一腳踢開...只想爭取我辛苦賺來的錢就好，把財務分清楚！」對此，網紅陳沂曝專業看法，若Andy沒簽股權轉讓的話，是能清算盈利並要求對方返還。

陳沂看完Andy的遭遇後，她在臉書發表看法，「覺得Andy很可憐，宛如被邪教控制的網友希望我提供法律意見」，重點還是要看Andy當初簽的那份約，有沒有提到只領薪水不分紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片內容中，陳沂表示，Andy應該是沒有簽股權轉讓書，「所以Andy可以主張他有25%的股權，清算這些年的盈利要求對方返還分紅。」

對此，陳沂建議，不管再怎麼信任，簽任何約都要看清楚，因為在利益面前，往往沒有人性。

事實上，Andy去年10月與家寧分手，直到昨（12日）才曝光家寧一家的八大罪狀，包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

Andy進一步指出，分手後被斷了金援，迫使他搬回租金6000元的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。他表示，在去年11月某天，發現自己再也無法登入旗下的YouTube頻道及社群帳號，隨後更被解除董事職務，在第一次股東會上，張媽媽更向他宣稱帳目還在整理，並要求他轉讓所持股份，甚至還對他說「你們既然已經分手了，你對公司沒有貢獻了，你只占公司的25%，所以我本人和張家寧共同決議把你移除董事職位。」

對此，Andy仍保持一顆善良的心，「我不想失去，對人性的信賴」，一個百萬YTR年平均賺到8位數算合理吧，總不可能1個月只發5萬多的薪水和微薄的年終獎金，「就想打發我吧？現在被你們全家一腳踢開」，失去頻道經營權與商標權，他只想爭取辛苦賺來的錢就好。