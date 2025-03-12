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「哈利波特女星」進軍OnlyFans：對我來說有點變態

哈利波特女星凱芙宣布進軍OnlyFans。（圖／達志／美聯社，下同）

▲哈利波特女星凱芙宣布進軍OnlyFans。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

曾在電影《哈利波特》中飾演榮恩女友「布朗」的凱芙（Jessie Cave）近日宣布要進軍成人平台OnlyFans。凱芙說，她不賣肉，是要跟長髮控的群眾互動。

凱芙表示，她不會發色情內容。

▲凱芙表示，她不會發色情內容。

據FOX NEWS報導，凱芙近日在播宣布，她要進軍OnlyFans，為了常還債務，她也解釋，她不賣弄色情，內容非常小眾，是針對那些對頭髮有興趣人，她在IG上拍了很多和頭髮相關的影片，收到很多網友私訊。

其實，身為四寶媽的凱芙也了解，她這樣做可能會受到批評，但加入OnlyFans能讓她變自由，「這決定讓我充滿力量，因為在我的職業生涯中，我一直是正直、拘謹的女演員，現在我在做一些不正常的事，對我來說很奇怪也有點變態，但為何不能試看看呢。」

凱芙在OnlyFans個人簡介中寫，「魔法師溫馨提醒：不會發露骨內容，但偶爾會穿居家服飾。」她指出，如果你對頭髮有興趣，這裡可以找到你要的，如果有特別需求也能留言給她，她很樂意看看能做什麼。凱芙也深信，OnlyFans能讓她帶來大筆收入，她的內容不會現任何腳跟屁股的字眼。

據mint報導，英國演員凱芙在演戲前，在多家劇院工作，她在大學學過插畫和舞台管理，在即將進入牛津戲劇學院學習時，凱芙拿到哈利波特的角色，之後出演一些英國電視劇配角。

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