華碩陸配「合照高層」硬扯有血緣關係：幾10代前是一家人

▲錢女（右）找台北市長蔣萬安（左）合影，讓外界以為她人脈雄厚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

華碩錢姓中國籍配偶員工定居在台灣，除了堅守中國律法在台實踐，積極找政、商界大咖合影，更自稱與華碩共同執行長許先越早年可能是一家人，讓華碩人聽聞後直呼不可思議，慘遭華碩工會切割與錢女的關係。

觀察錢女臉書，可以發現她鑽研中華傳統文化許久，一方面引述《曾仕強經典語錄．齊家篇》，對外分享婚姻持久之術；另一方面，她對漢服也很感興趣，常透過短影音分享自己最新添購的行頭和裝扮。

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去年底，華碩舉辦尾牙，錢女盛裝出席，穿著白毛鑲邊的大紅色披風、戴著珍珠面罩、手比蓮花指和公司高層拍照，成為全場矚目焦點，她也找許先越合影，卻開始攀親帶故，強調搞不好2人幾10代前是一家人，因為錢女的長輩曾說，其實她父親那代，是錢家的地主爺爺抱養的許家兒子，所以從血緣關係來看，她不是姓錢，而是姓許，是許家的後代。

華碩員工聽聞此事，連忙澄清公司從來沒證實過這件事，同事們都是聽過笑過但沒人相信，「她應該想凸顯自己的人脈雄厚，像尾牙場積極穿梭主桌找高層合影，得知台北市長蔣萬安會出席的活動，也會跑去要求合影。」

而在華碩集團內部，錢女亦積極穿梭於員工之間，號召子公司同仁一起加入華碩工會，「我們不是總部員工，必須完成面試才能加入，太麻煩沒人想加入，錢小姐反過頭鼓勵我們自組工會爭取權益。」一名華碩集團員工說。

有關錢女之事，截稿前華碩沒有回應，不過，華碩工會理事長黃冠雄代表工會表示，錢女不便受訪，「對於外傳她是工會發起人、保障員工就業權益、爭取美食街等事，這都不是事實，純屬外界誤解。」更讓人好奇，錢女種種爭議作為的背後目的。



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