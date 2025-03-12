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社會 社會焦點 保障人權

看護擺爛沉迷抖音直播！　害人全癱落跑

雇主認為勞動部只會維護移工權益，把責任都推給雇主，卻沒有相關配套措施來遏止惡質看護入境撈金。

▲雇主認為勞動部只會維護移工權益，把責任都推給雇主，卻沒有相關配套措施來遏止惡質看護入境撈金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

事實上，Ａ小姐的狀況並非個案，甚至還有看護因為擺爛、怠工，差一點鬧出人命！另一名雇主Ｂ小姐說，1年半前她請了一名印尼籍看護，負責照料需洗腎的母親，看護卻沉迷抖音直播，疏於照護，她委婉請求工作時不要玩手機，看護竟嗆她：「賠我網路費！我花錢買流量，卻不能隨時上網，非常浪費！」讓Ｂ小姐傻眼。

更離譜的是，某天早餐時間，看護把Ｂ母獨自放在客廳的便盆椅上，未綁安全帶，就逕自到廚房邊開直播邊吃早餐，沒想到Ｂ母從椅子上摔下來，導致臉頰瘀青凹陷，看護第一時間沒回報，而是Ｂ母到診所洗腎，護理師發覺狀況不對，才趕緊通知Ｂ小姐。

A小姐認為家中外籍看護（圖）說要去南投找朋友，但身後住宅門牌卻像是工寮編號，懷疑她惡意怠工去打黑工。（讀者提供）

▲A小姐認為家中外籍看護（圖）說要去南投找朋友，但身後住宅門牌卻像是工寮編號，懷疑她惡意怠工去打黑工。

「當時我媽的狀況非常危險，醫生甚至要我們做好心理準備，後來我媽做了腦栓塞手術，好不容易救回一命，卻全身癱瘓，結果看護還在我媽病房裡開直播、唱歌聊天，搞到其他病患家屬向我抗議，我糾正她，她竟然離家出走！事後，仲介業者不想辦法處理，還勸我要哄哄她，說如果她變成失聯移工，會影響我以後的申請資格，實在太離譜了！」Ｂ小姐激動地說。

Ａ小姐補充表示，還有其他雇主請的外籍看護跑去找同鄉聊天，一整天都沒幫臥病在床的阿嬤換尿布，最終阿嬤因尿道感染導致敗血症過世，該名看護也是拍拍屁股走人，一點責任都不用擔，讓雇主為之氣結。

有外籍看護拍下被照護者的靈堂，還留言打趣說自己失業，並配上笑臉符號，讓家屬感到不受尊重。（讀者提供）

▲有外籍看護拍下被照護者的靈堂，還留言打趣說自己失業，並配上笑臉符號，讓家屬感到不受尊重。

Ａ小姐告訴本刊，後來她請的印尼籍看護執意離職，為達到目的，竟賴在床上5個小時，還反過來檢舉她，她只能無奈請仲介業者先將看護帶走、安置，之後再到地方政府勞動局進行協商，讓Ａ小姐覺得事有蹊蹺。

原來，仲介跟看護溝通後告訴Ａ小姐，有另名雇主的看護跑掉，既然Ａ小姐跟看護有紛爭，能否讓她的看護先過去頂個缺，等協調完畢再回來，Ａ小姐知道這樣違法，因此斷然拒絕。

仲介小丘指出，外籍廠工發展出合法打黑工模式，相關單位卻都無法可管。（示意圖，非當事移工）

▲仲介小丘指出，外籍廠工發展出合法打黑工模式，相關單位卻都無法可管。

儘管如此，Ａ小姐後來還是讓仲介將看護帶走，看護則說她要到南投去找朋友，但根據仲介傳給Ａ小姐的照片顯示，看護在南投居住的地方明顯是一處工寮，她懷疑看護跟仲介勾結，利用勞資糾紛調解的空窗期打黑工，所以向勞動局檢舉，得到的回覆卻是要她自己想辦法蒐證。


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