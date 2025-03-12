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擺爛看護無間地獄！　「開直播賺外快」藏藥害住院雇主

外籍看護（右）利用工作時間開直播賺外快，還無視個人隱私，直接讓被照護者（左）正面入鏡。（讀者提供）

▲外籍看護（右）利用工作時間開直播賺外快，還無視個人隱私，直接讓被照護者（左）正面入鏡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「政府想維護外籍移工人權，提升台灣國際形象，卻侵害我們這些雇主的權益，令人無法接受！」Ａ小姐氣憤地說，為了照顧90多歲、需要定期洗腎的母親，2年多來她花數十萬元，連續請了3名外籍看護，但這些外籍看護根本毫無長照專業，甚至還出現偷竊、擺爛怠工等問題。

為了與人力仲介業者溝通協商，填補無人照顧母親的空窗期，Ａ小姐根本無法專心工作，只要外籍看護出問題，她就須請辭回家照料，等找到新看護接手後，再想辦法找工作，就像是在無間地獄不斷輪迴。

投訴人A小姐指控家中外籍看護（圖）故意怠工，最後一次還賴在床上5個小時，怎麼叫都叫不起來。（讀者提供）

▲投訴人A小姐指控家中外籍看護（圖）故意怠工，最後一次還賴在床上5個小時，怎麼叫都叫不起來。

回想這2年多與外籍看護的糾葛，Ａ小姐無奈地說：「第1位印尼籍看護什麼都不會，甚至把洗衣精當成洗碗精，後因偷東西被我抓到，所以解約；第2位菲律賓看護來了之後，整天露胸拍抖音，然後狂講電話，不理我媽，就連我媽去住院，也是一句『我要休假』轉頭就走，最後我只能認賠殺出！」

隨著國內高齡及少子化的影響，外籍看護已經成為重症居家照護的主要人力，但市場上一直呈現缺工狀態。

▲隨著國內高齡及少子化的影響，外籍看護已經成為重症居家照護的主要人力，但市場上一直呈現缺工狀態。

「會找上現在這位印尼籍看護，是因為她才22歲，我想應該不會像年紀大的那麼油條，她不會做的，我也可以慢慢教；沒想到她才來沒多久，就躲在廁所裡抽菸。」Ａ小姐說，不只如此，看護推她媽媽出去散步時，會把人丟在超市門口，自己進去逛很久。

雇主認為勞動部只會維護移工權益，把責任都推給雇主，卻沒有相關配套措施來遏止惡質看護入境撈金。

▲雇主認為勞動部只會維護移工權益，把責任都推給雇主，卻沒有相關配套措施來遏止惡質看護入境撈金。

更扯的是，Ａ母住院期間，外籍看護不需打掃或買菜煮飯，工作相對輕鬆，Ａ母出院後，竟沒餵她吃抗生素，害她感染發燒再度住院。事後追問，看護卻裝傻，讓Ａ小姐氣憤不已。


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