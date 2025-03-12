服飾店擺人形立牌「五條悟遭砍半」！調查結果大逆轉

▲五條悟人形立牌遭砍半。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名邱姓老闆為了搭上時事，在經營的服飾店門口擺放了日本漫畫《咒術迴戰》的立牌，事後卻稱主角「五條悟」的上半身遭竊，因此發文要求歸還，否則將追究法律責任。怎料事後經過調查，案件結果大逆轉，竟是邱男為博眼球自導自演，還因此被開罰，得不償失。

據了解，邱男是某服飾店的老闆，去年的駁二動漫祭期間，他為了搭上時事，擺放《咒術迴戰》主角「夏油傑」、「五條悟」的立牌。沒想到過沒多久，他突然在臉書上發文，指稱「五條悟上半身遭竊」，雖然理解粉絲喜愛角色的心情，但這種行為嚴重影響他們的權益，要求偷竊者主動聯繫，或是2024年12月14日以前放回店門口，否則將追究法律責任。

事件在網路上引起廣泛討論，也因此有不少民眾大罵，可以在網路上玩梗，但現實中做這種事情，無疑會影響他人做生意。怎料事後經過調查，這起事件竟是邱姓老闆自導自演，檢方偵結以後，也將他起訴。

高雄地院簡易庭審理後認定，邱男在運送過程中，不慎損壞廣告人物看板，卻假藉這件事情捏造不實情事，來為服飾店宣傳，事後也沒有對外澄清，因而引起騷動。

簡易庭認為，邱男所捏造的內容，足以讓聽聞者產生店家所在之鹽埕區（駁二）治安不佳、財務有遭竊之虞等不安恐慌情形，散布謠言的行為足以影響公共之安寧，因此依照《社維法》判罰邱男1,200元罰鍰。