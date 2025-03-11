不是陳椒華、徐永明！黃國昌指定2中央委員曝光　1人也曾獲柯文哲指定

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌於2月19日正式就任後，依照黨規規定，主席可以指定3名中央委員，外界關注其人選，會不會是前時代力量黨員，包括前立委徐永明、陳椒華；而民眾黨發言人吳怡萱日前表示，希望大家給黃一點時間，因為需要一一徵詢。不過，民眾黨昨（10日）悄悄公告，黃國昌已經確定，由前中央委員林富男、許瑞宏為主席指定中央委員。

民眾黨10日公告，依照民眾黨章程第18條第1項第2款規定，黃國昌指定林富男、許瑞宏擔任第4屆中央委員，任期自2025年3月10日起至2027年1月31日止。

林富男為高雄漢王洲際飯店總裁，曾是前黨主席柯文哲指定的中央委員，柯文哲去年下半年因京華城案被羈押禁見時，民眾黨爆發代理黨主席危機，當時黨內聲量最高的黃國昌，與唯一被柯文哲指定擔任當中央委員的林富男，成為外界討論的代理黨主席人選；但林富男在2025年1月1日由柯文哲召開的臨時中央委員會中，宣布沒有念頭接代理黨主席，並大讚「民眾黨之寶」黃國昌足以擔任此一職務。

而許瑞宏2022年曾代表民眾黨角逐台中市中西區議員選舉失利，且為上一屆票選中央委員之一，此次同樣有角逐中央委員選舉，雖屬於「小草聯盟」推派人選，但同樣獲得「黨中央派」支持，然而卻以24票成為第二順位遞補中央委員，前面還有被視為「蔡壁如派」的張凱鈞等待候補，如今直接成為黃國昌指定的中央委員。

▼林富男。（圖／攝影中心攝）

▼許瑞宏 。（圖／翻攝自Facebook／許瑞宏）