▲ 世新日文系教師百瀨英樹（右）以幽默生動的教學方式，引領高中生深入探索日本文化。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學日本語文學系近日舉辦了一場別開生面的全國高中生日本文化研習營，藉由融合傳統與現代文化特色的活動內容，成功為高中生搭建了一座文化交流的橋樑，讓他們在沉浸式體驗中感受日本文化的深厚底蘊與多樣魅力，在實作中探索學習的樂趣與可能性。這類活動在推廣日本文化的同時，也激發了學員對語言學習的熱情，進一步強化了世新日文系在台灣日語教育領域的領先地位。

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▲ 學員動手製作大福，從中感受日本美食文化的獨特魅力。

此次研習營吸引了來自全台各地的高中生參加，活動設計以實作為核心，讓學員能親身體驗日本文化的精髓。課程涵蓋了「配音課程體驗」、「彩繪狐狸面具」、「浴衣教學」和「大福製作」四大主題，分別由百瀨英樹、中村直孝與林曉淳等多位系上專業教師指導。

百瀨英樹以幽默風趣的方式帶領學生進入動漫配音的世界，學員在輕鬆愉快的氛圍中掌握了聲音表現的技巧。中村直孝則透過彩繪狐狸面具與大福製作，讓學員親手創作，深刻體會日本傳統手工藝的魅力。林曉淳的浴衣教學更是備受學員喜愛，學生們穿著浴衣漫步世新校園，宛如置身日本祭典，留下珍貴回憶。

▲ 學員彩繪狐狸面具，透過實作體驗日本傳統手工藝的精緻與創意。

參與活動的高中生對此次研習營讚不絕口。一名來自台南的學生表示，這次活動讓她結識了來自不同學校的日本文化愛好者，大家的熱情交流讓她對日本文化的多樣性有了更深入的認識。另一位來自彰化的學生提到，活動內容涵蓋了現代與傳統文化的多層次體驗，特別是學長姐的耐心指導讓他印象深刻。許多女同學則對浴衣教學情有獨鍾，認為這不僅是一種文化學習，更是一次難得的美好體驗。

▲ 高中生投入動漫配音課程，在輕鬆氛圍中學習聲音表現的專業技巧。

世新日文系主任王玉玲在活動中分享了該系的教育理念與資源特色。她強調，世新日文系以小班教學為核心，結合日籍教師授課與專業教室設備，提供學生高品質的學習環境。此外，該系設立的「日語沉浸園」更是全國首創，聘請日籍教師座班，透過日語交談與文化活動提升學生的語言能力與文化素養。王主任還宣布，該系榮獲日本似鳥國際獎學財團提供的百萬獎學金支持，將於今年9月起為10名日文系學生提供每人10萬元的資助，幫助有志青年實現語言學習的夢想。

作為全國獨具特色的日語學系，世新日文系在課程設計上結合語言、文化與實務應用，並融入世新大學的傳播特色，打造出獨樹一幟的教學模式。除了聽、說、讀、寫、譯五大語言技能課程外，該系還特別開設如口譯訓練、媒體日語等實用課程，為學生提供多元化的專業選擇。此外，該系的日語導遊義工隊多年來為來台日本旅客提供導覽服務，不僅促進文化交流，還為世新學生提供了學以致用的實習機會。

▲ 學員穿上浴衣漫步世新校園拍照留念，彷彿置身於日本祭典的歡樂場景。