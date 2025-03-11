大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

▲罷免潮全台延燒，但罷免綠委部分至今未有一案成立、仍在等待補間中，引來國民黨不滿質疑查對程序不公。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續延燒，目前國民黨、民進黨立委通過的罷免案件數呈現34比0的懸殊差異；其中，罷免綠委部分出現大量死亡連署、非本人簽名等，引來藍營則質疑中選會不公。對此，中選會今（11日）說明，所謂「往生者連署」，是各市縣政府戶政事務所依法查對即可知，且是地方民政單位的法定職責，並非各地選委會、中選會所查，籲請網友或有心人士勿一再造謠詆毀基層文官。

中選會今表示，罷免案的提議查對工作，有關提議人之姓名、年齡、居住期間、國民身分證統一編號、是否具原住民身分及戶籍地址是否錯誤或不明等，「依法皆由各市縣政府戶政事務所負責查對，並將查對結果併入各地選委會的查對結果，再回報給中選會俾以確認各地所查對的結果」。

中選會指出，這些資料經由戶政系統比對，如勾稽姓名、年齡、國民身分證統一編號等基本資訊，即可查到「往生者連署」應予剔除之事；也就是說，「往生者連署」是各市縣政府戶政事務所依法查對就可查到，並非各地選委會所查，亦非中選會所查。

至於其他身份別部分，中選會說，各地選委會函請銓敘部、國防部、行政院人事行政總處、內政部等相關機關單位（簡稱三部一總處），協助查詢提議人在一階連署時，有無為現役軍人、服替代役之現役役男或公務人員者，如有是類人員之身分者，則依法予以剔除。

另外，提議人未簽名或蓋章依法應予刪除的查對工作，或是各地選委會如發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得寄送查詢單的查對工作，依法則是由各地選委會負責執行。

中選會強調，罷免提議查對或連署查對，皆為各地法定權責，例如各市縣政府戶政事務所之查對結果，依法令所定併入各地選委會之查對結果而回報給中選會確認，並非由中選會進行查對。

此外，有關各地進行查對之法律規定暨查對標準等等，均有法令明確規定且做一致性之規定並無差別待遇外，各地選委會主委亦由各地市縣民選首長、政務副首長或文官秘書長依法兼任。

中選會呼籲，請有心人士或不明究理的網友勿一再造謠各地政府查對不公，或是造謠選委會查對不公了。提議人或連署人有關設籍期間或「往生者連署」等查對項目，均由各地市縣政府戶政事務所人員經由戶政系統勾稽查對，每位基層文官皆依法行政而辦理選務。

中選會強調，各地方政府相關單位與人員均依法辦理且法令標準一致並無任何差別待遇，故請造謠或散佈不實謠言者，適可而止，切勿一再打擊該等市縣選委會暨戶政事務所同仁之依法查對了。