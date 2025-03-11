戰鬥藍助盧秀燕選黨魁？　趙少康點名韓國瑜：院長不能選主席嗎

▲戰鬥藍發起人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台公民團體不滿立院亂象發起罷免，迄今有34名國民黨立委通過第一階段提議，而民進黨立委則尚未有人一階過關，截至目前藍綠罷免比數為34比0，傳藍營內力挺台中市長盧秀燕參選主席的反朱聲浪又再次悄然上升，並與戰鬥藍等人馬互有默契，讓挺盧派未放棄拱盧或推派代理人挑戰朱。戰鬥藍發起人趙少康今（11日）強調，國民黨適合的人很多，看誰適合，更點名「韓國瑜也適合啊！」總統都可以當黨主席了，立法院長為何不行？

週刊今報導，大罷免潮來襲，第一階段藍綠連署成案數差距懸殊，重創藍軍士氣，也隱然牽動國民黨黨魁改選。不只戰鬥藍精神領袖趙少康開砲，支持者甚至痛罵「乾脆罷免朱立倫」。而藍營內力挺台中市長盧秀燕參選主席的聲浪也再次悄然上升，同時與戰鬥藍等人馬互有默契，讓挺盧派未放棄拱盧或推派代理人挑戰朱。

被問到是否支持盧秀燕選黨主席？趙少康今日下午受訪時強調，不是「罷」朱立倫，黨主席沒什麼好罷免的，只是因為剛好要改選，要看改選是誰。

「國民黨適合的人很多，韓國瑜也適合啊！」趙少康更說，立法院長不是不能選黨主席，總統都可以當黨主席了，立法院長為何不行？當時王金平當立法院長時，也想跟馬英九競爭黨主席，「沒有什麼一定不行、或一定行」。

趙少康續指，盧秀燕也很適合，甚至國民黨團總召傅崐萁也不錯，國民黨立委謝龍介也蠻好，比自己適合的人很多，「我幹嘛一定要出來，不需要我，真的不需要我！」

至於戰鬥藍是否會出手幫被罷免的藍委，趙少康語氣肯定，但先看之後二階情況，三階段投票8月底才會輔助，要角還是國民黨中央，有錢、有人，要主動做，不能只是觀望、防守，可以分進合擊，但不是要取代國民黨中央，戰鬥藍只能協助跟輔助，有不少戰鬥藍立委被罷免，到時候一定會宣講。