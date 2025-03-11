全校師生剩19人！昔「籃球名校」遭勒令停辦　新榮高中校長回應了

▲臺南市私立新榮高級中學將停辦。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

教育部昨天（10日）下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第7次會議，經出席委員2分之1以上同意，令苗栗縣私立大成高級中學及臺南市私立新榮高級中學等2校，於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。新榮高中曾是籃球名校，目前全校師生僅剩19人，如今面臨停辦，對此，校長回應了。

教育部表示，苗栗縣私立大成高級中學及臺南市私立新榮高級中學等2校，前依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限均已屆期。本次退場審議會經出席委員2分之1以上同意，認定上開2校改善期間屆滿未獲免除，經出席委員2分之1以上同意，依退場條例第13條第1項規定令學校於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拒了解，新榮高中位於台南市柳營區，過去為籃球名校，曾5度打進HBL決賽，並於94學年度獲得HBL男子組冠軍，更曾培育出張宗憲、張容軒等職業球星，然而近年受到少子化影響，導致招生困難，籃球隊在110學年度停招後解散，2023年被列為專案輔導學校，如今改善期限屆期仍未獲免除，將於今年停辦。

對此，新榮高中校長陳炳輝回應，待收到正式公文後，會再試著努力看看，因為學校欠缺的資金並非好幾億，還有努力空間，希望教育部再給校方一點「寬限期」。他強調，新榮高中一直認真辦學，無奈先前碰上疫情，又被列為專輔學校，讓部分家長不放心，目前學生人數為綜合職能科二、三年級共9名。

延伸閱讀

▸ 小叔賭博欠600萬！婆婆淚逼「買走他的房」：再給他們一家繼續住 人妻傻了

▸ 已婚小三偷吃不留證據！正宮讚「真強」 網酸：離婚了沒

▸ 原始連結