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不爽冰淇淋被偷吃！4歲童哽咽報警「快來抓我媽」...警察真的來了

美國一名4歲男童打電話向警察控訴，稱媽媽吃掉他的冰淇淋，要求警察把她抓走。（圖／翻攝自YouTube／FOX6 News Milwaukee）

▲4歲男童不滿媽媽偷吃他的冰淇淋，竟天真打電話報警。（圖／翻攝自YouTube／FOX6 News Milwaukee）

圖文／CTWANT

美國威斯康辛州有位4歲男童，因不滿媽媽偷吃他放在冰箱的冰淇淋，竟直接打電話報警，還哽咽地告訴警察「快來抓我媽媽」。沒想到的是，警察真的找上門，隔天更帶了一份驚喜送給他。

根據外媒《FOX6 News》、《紐約郵報》（New York Post）報導，事情發生在當地時間3月4日，威斯康辛州快樂山（Mount Pleasant）接獲報案，有位幼小的男童打電話來，不斷重複「我媽媽很壞」、「快來抓我媽媽」。

警方詢問他原因時，男童只回答「媽媽應該被抓走」，而男童母親隨即從他的手中接過電話，趕緊向警方解釋，「他才4歲…我吃了他的冰淇淋，所以他可能因為這個才撥打911」。

員警抵達現場後，男童突然改變主意，坦言他雖然因為沒吃到冰淇淋而感到生氣，但他不想看到媽媽坐牢。男童母親則透露，兒子是藉由Siri來報警，而且她其實沒有吃掉兒子的冰淇淋。

有趣的是，警方在事發隔天再次上門，手裡還拿著撒著藍色糖粒的冰淇淋，同時教育孩子只能在真正緊急的時候報警。

事後，負責「辦案」的員警瑞秋（Rachel Gardinier）直言，「這可能是我們整個職業生涯中接到的最好的電話之一。」另一名員警弗朗西斯卡（Francesca Ostergaard）則說到，「只要能讓他開心，我們也很開心。」

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