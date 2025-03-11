喊話國民黨說清楚罷免戰略　前藍委點問題：大家不知道在打什麼仗

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，10日傳出藍綠委通過一階罷免案數為34比0，引起國民黨內憂心，前中廣董事長趙少康更氣得多次喊話黨中央動起來。對此，前國民黨立委鄭麗文今（11日）點出問題表示，不管要不要以罷制罷，最忌諱的就是沒有想法、沒有對策，國民黨起碼要有個清楚的戰略，讓同志、支持者有所遵循，知道目標是什麼，往什麼方向去努力，就不會搞到現在人心渙散，大家都不知道到底在打什麼仗，變得無所適從，這才是國民黨緊張的地方。

鄭麗文於節目《大新聞大爆卦》談到「藍營大罷免下一步」，她表示，不管要不要以罷制罷，最忌諱的就是沒有想法、沒有對策，因為民進黨已經預告了一年，在這個過程當中，早就應該要有各種沙盤推演，用什麼方式、態度去應對都應該要有評估過，要有18套劇本準備好等他們。

鄭麗文表示，不管今天國民黨要不要以罷制罷，可以要也可以不要，如果當初態度是「不要以罷制罷，這不是最好的方式」，總是可以說出一套論述，那就不會有今天34比0的事情，因為本來就沒有要走這條路線、本來就沒有要以罷制罷，這樣就不會漏氣。

鄭麗文直言，但如果黨中央就要這麼幹，結果是34比0的結果，這樣不就太丟臉了？現在問題是沒有人知道到底要不要以罷制罷？如果不要的話，那早就該說清楚，黨內有很多不同意見也會早點提出來。

鄭麗文認為，而且黨內立委最了解地方情況，也一定會反映該不該以罷制罷，那就會形成一個共識，最後決定國民黨的態度，就不會像現在有一個很高的期待，結果34比0，還在說「沒關係趕快來努力」，但現在努力就是太慢了，變成自亂陣腳。

鄭麗文說，國民黨現在要在自己毫無準備的賽道上跟大家說「現在開始跑還來得及」，但人家都已經跑了前面500公尺了，你現在才開始要起跑，更何況中選會握在民進黨手裡，到時候能不能一起大罷免都還不曉得。

鄭麗文再說，民進黨還說要公投綁罷免，國民黨為了要因應也想要公投綁罷免，問題是你的罷免案跟人家綁得到一塊去嗎？這中間有太多算計了，國民黨必須去想清楚、算明白告訴大家，不能保證是最好的戰略，可是起碼有個清楚的戰略，讓從政的同志幹部、還有最重要的支持者有所遵循，知道現在目標是什麼，往什麼方向去努力，那就不會搞到現在人心渙散，還沒開打前就亂成一鍋粥。

鄭麗文強調，說實在，現在要幫忙講話都還搞不清楚戰略到底是什麼，講什麼都是白講的，不論罷免還是倒閣都一樣，國民黨都該講清楚，否則支持者會覺得「要或不要都搞不清楚、想不明白」，這樣就會讓軍心渙散，大家都不知道現在到底在打什麼仗，變得無所適從，這才是國民黨緊張的地方。

最後，鄭麗文總結，民進黨現在已經不擇手段，一波又一波，國民黨一定會緊張，但一定要告訴大家「你選擇了什麼樣的路？為何這樣選？評估是什麼」，要講清楚讓大家有一個一致努力的方向，去年謝國樑為何會贏？就是在這點上做得很好，讓所有支持者、中央的同志們都知道決心是什麼，所以現在國民黨不能讓大家覺得難道過去一年都沒有討論過嗎？沒有一個底嗎？到目前為止，自己已經不知道要往什麼方向去評論、去準備了。

▼前立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）