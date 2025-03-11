馬斯克身家大縮水「1天蒸發9530億」！　最新全球富豪榜出爐

▲ 馬斯克因特斯拉股價暴跌，財富也大縮水。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）身家大縮水，由於特斯拉（Tesla）股價暴跌，11日一天淨資產就蒸發290億美元（約新台幣9530億元），降到3010億美元（約新台幣9.89兆），但仍穩坐全球首富寶座。

綜合《商業內幕》等外媒，特斯拉股價10日重挫15%，創下2020年9月以來最大單日跌幅，令馬斯克財富大幅縮水。「彭博億萬富翁指數」顯示，馬斯克身家較前一天減少6.7%，今年累計縮水1320億美元（約新台幣4.34兆），跌幅逾30%。

部分投資人擔憂，馬斯克將大量時間投入政治，無暇顧及特斯拉業務。他近期與前總統川普密切合作，主導政府效率部（DOGE）的政府瘦身計畫，尋求削減開支與聯邦勞動力。

不過截至10日收盤，「彭博億萬富翁指數」仍由馬斯克居冠，第2至第5名則依序為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的2160億美元（約7.1兆新台幣）、Meta執行長祖克柏（ Mark Zuckerberg）的2110億美元（約6.93兆新台幣）、LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的1830億美元（約6.01兆新台幣）、甲骨文（Oracle）聯合創始人埃里森（Larry Ellison）的1690億美元（約5.55兆新台幣）。

10日播出的《福斯商業》（Fox Business）訪問中，馬斯克坦言，管理特斯拉與SpaceX的同時還要推動政府改革，確實「非常困難」，回答問題時甚至長嘆一口氣。

此外，特斯拉設施近期頻遭攻擊，包括槍擊與其他破壞行為，警方懷疑可能與馬斯克政治立場與DOGE業務有關。馬斯克對此則回應，他堅信自己正在做「正確的事」，希望能徹底消除政府內部浪費行為。