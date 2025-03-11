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我知道我是誰

文／呂政達

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

我是誰？

　　禪宗常見的參話頭。父母生我前我是誰？在靜坐、念經的是誰？

　　年華如水，浮生若夢，夜靜人未央，在腦海中翻攪，我真的知道我是誰，是這一剎那的我，還是下一瞬間的念頭才是我？我是眼耳鼻舌身意的綿綿貫串嗎？身體走過意識的穿堂，拱著手，領受年歲的風襲來。帶著感傷和領悟，忘卻那些身體放不下也帶不走的，許多的奔走、計較、許多將幻境當作實有的執著無明？

　　我是誰？昨夜夢見的我真的是我嗎？凜然的領悟就是赤裸裸地趺坐在負雪的山峰，一顆心凍著也清明著，氣候黏在冬天與春天的接口處。

　　雪的冷和天鵝絨的溫暖，是這個「我」在上過四期教育課程後的明光乍露，冷的是知道「我」終究虛幻如煙，在阿含而後般若的智慧關照，佛法卻如天鵝絨般的暖意。

　　在四期教育的課程裡，經過明師的教導和經文的反芻，時間是一首歌，咀嚼天地萬物和生態的三昧 。

　　在四期教育課程裡，時間和思索永遠是進行式，反芻佛法的微響就在時間的穿堂外，於是你開始思索生態—也就是你和空間和時間、你對眾生萬物的理解和感恩，你捧著一朵火花，你點燃生命，你咀嚼著父母生下你以來此生此世所有的經驗和每個升起的意識，縱然那麼細微，縱然你覺得只是生態裡的一滴露水，微小的朝生暮死，你都應該趁著這個身體的溫度，書寫下來。

　　我是誰？我到底是誰？或許在四期教育的某一堂課，這個我悠悠想起了這個問題，萬古的謎。

　　「我」是在靈鷲山林子奔跑的山羌，「我」是法師深夜返山在燈光下看見結網的蜘蛛，我是佛陀手裡拈的曼陀羅花，或者，難道「我」只是一抹神秘的微笑，沒有文字、經緯，沒有千手千眼。

　　靈性生態，「我」說，觸處是一團渾渾莽莽沉默的吞吐宇宙的誕生力。這樣真好。

　　四期教育，「我」說，是白晝錦繡的花苑，光燦和侘寂，如玄黑的封面翻開後是彩色的唐卡。這樣，也是好的。

　　2025的四期教育徵文，就是這樣的兩個方向，〈靈性生態〉和〈四期教育〉，當你書寫，並且發出你的作品，你所寫下的是對「我是誰」的思索領悟。

　　詩人吟唱，甚至虛空也懂手談，邀來滿天忘言的繁星。　

　　四期教育課程陪伴你，繼續尋找「我是誰」。


誠摯邀請您參加 2025四期教育「靈性生態－看見愛的力量」徵文，一起書寫您的體悟與發現！
詳見徵文辦法：https://supr.link/dfeZg

 ▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

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