石二鍋「經典1口味」回歸　粉絲失望「味道變了」！店員曝真相

▲石二鍋。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

王品集團深耕餐飲服務業，旗下品牌眾多，石二鍋也是其一。有網友表示，最近吃石二鍋都會加39元升級剝皮辣椒湯底，但每次加湯後，湯的味道卻越變越淡，他決定進行實測，結果發現剝皮辣椒湯和原湯似乎無差別。對此，許多店員指出，每次推出新的湯底，加湯規則都不一樣，而且每間店的做法也不一樣。

有網友在Dcard發文，他最近多次到石二鍋用餐，每次都加價39元，選擇剝皮辣椒湯底，但每次加湯後，湯的味道卻逐漸變淡。他好奇地將剝皮辣椒湯與自助區的原湯進行對比，發現兩者喝起來一模一樣，「公正起見，喝另一碗之前我還用白開水漱口」，他不禁疑惑這樣的情況是否正常，「專用加湯跟自助區的原鍋湯底一模一樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，釣出不少員工解答，「味道會不一樣喔～不一樣的泡法，你可能要問問你那家的員工」、「我是現員工，我們剝皮湯是剝皮碎和一些剝皮辣椒汁，再加原湯的柴魚昆布泡的，味道的確比以前的還淡，可能是那家店泡製比例不對」、「這次的是有另外的湯壺喔！可能是員工放錯、忙的時候沒看到標籤之類的」、「這次回歸後，加湯壺這個部分要看分店做法唷，有的門店會放在自助加湯區提供客人自行加湯，但需要注意有沒有拿對湯壺，有的門店是由服務員協助加湯的，避免客人加錯湯」。

此外，不少網友也懷念以前的剝皮辣椒雞湯底，「前幾年它剛出的時候，我第一次吃還有雞肉，然後蠻多條剝皮辣椒，後來去吃沒有肉了，剝皮辣椒也只剩下2、3條，直到現在我都沒有再去吃石二鍋了」、「懷念以前的剝皮辣椒雞湯，之前還會炒過再加湯的，現在已變」、「以前真的好喝很多，雞肉還有胡椒粉可以沾，現在都沒了」。