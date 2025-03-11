老人不敢過馬路　高中生暖心護送20秒！騎士讚：這畫面真的很稀有

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車騎士日前行經台中市北區崇德路一段一處路口，當時有一名老人站在路邊似乎有些不知所措，接著旁邊一名高中生立刻上前，幫助「護送」老人過馬路，讓目睹這一幕的他覺得很感動，「人都會年長，遇到了多花一點時間等待，將心比心，謝謝這位男同學。」

▲高中生發現老人需要協助，立刻上前幫忙。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同。）

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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日分享一段行車記錄器影片，一名機車騎士本月5日下午4時許行經台中市北區崇德路一段一處路口，當時路邊站著一名老人和一群學生，該路口車流量不小，老人似乎想過馬路，但又不敢前進。

▲高中生協助老人安全過馬路。

就在這個時候，一名高中生站了出來，幫忙護送老人過馬路，結束之後還向暫停禮讓的騎士揮手致謝，全程大約花費20秒。騎士目睹這一幕，忍不住感嘆，「人都會年長，遇到了多花一點時間等待，將心比心，謝謝這位男同學」，同時也希望校方若有看到，能給予熱心助人的同學獎勵，「這畫面真的很稀有了！」

其他網友看完影片也紛紛留言表示，「同學你很棒，這路口車流量超大」、「護送超人，你的好人」、「是誰家的孩子教育這麼好啊」、「樂透就是要給這種人中的吧」；還有好心網友提醒，協助他人過馬路時，姿勢最好不要完全背對車流來的方向，若遇到突發狀況才能隨時反應，幫助他人的同時也別忘了保護好自己。