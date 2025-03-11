補教名師淪黃牛！慘遭黑幫教訓　搞鬼買嘸「陳耀訓蛋黃酥」

▲劉旻岳位在中壢地區的豪宅已被查扣，將來恐遭拍賣充公。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

專案小組發現，劉旻岳夫妻只要能賺錢、能搶單的油水都不放過，除了演唱會或球賽門票，就連在世界麵包大賽獲得冠軍、打響名號的「陳耀訓‧麵包埠」，還被譽為蛋黃酥界的愛馬仕，每逢中秋、新年，都透過拓元售票開賣蛋黃酥，劉旻岳也會利用程式搶下好幾百盒訂單再加價轉售。

以去年中秋節為例，1盒10顆980元的蛋黃酥，在網路開賣後被秒殺，黃牛瞬間轉售價格竟飆破每盒3千元，連台北市消保官都發布警示，呼籲民眾別在社群平台購買來路不明的轉售商品，避免遭詐騙，商品有問題也未必能找到人處理。

▲劉旻岳是北部某私立大學化工系畢業，原本擔任補習班老師，改賣黃牛票大賺至少四千萬元。（ETtoday授權）

雖然劉旻岳荷包賺得飽飽，不過，這二年他被友人帶到澳門賭博慘輸，因債務關係曾被黑幫教訓，太太也被迫到銀行領錢救人。此外，檢警去年底發動首波偵蒐行動，將劉收押，他的妻子獲交保後，竟立刻將名下850萬元存款提領一空，檢方火速將劉的桃園豪宅聲請查扣獲准，避免這對黃牛夫妻脫產，也讓算命師的鐵口一語成讖，劉旻岳夫妻犯行終究難逃法網。

由於劉旻岳找工程師撰寫的搶票程式可自動輸入資料、判斷售票系統的圖形驗證碼，還可快速「刷票」「掃票」，除排擠一般會員購票權益，還能修改買票者的姓名，規避實名制杜絕黃牛票的售票規範，讓他搶票無往不利。 此外，該集團分工細緻，除由工程師負責搶票，劉旻岳還規劃「付款助理」「表單助理」及「票務助理」，由專人處理付款、整理搶得場次與座位區、取票、網路銷售及粉絲團客服回應等業務。



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