財神獨寵！「3生肖」3月中旬財運大爆發　屬蛇正、偏財都旺

▲3生肖的朋友在3月中旬後鴻運當頭，倍受財神爺關照。（圖／免費圖庫PIXABAY）

文／CTWANT

驚蜇已過，萬物復甦。雖然前一天星座專家提醒「水逆」要來了，不過《搜狐網》運勢專欄點名3生肖的朋友在3月中旬鴻運當頭，倍受財神爺關照。尤其生肖屬蛇的朋友，接下來更是將財運大爆發，好事一件接一件。

●生肖蛇：智慧如炬，財運亨通

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生肖屬蛇的朋友天資聰穎，總能洞察先機，做出最明智的決策。他們在3月中旬受到財神特別關照，無論是正財還是偏財都大有進帳，工作方面可望因表現出色而獲得升職加薪的機會，投資方面也有所斬獲。就連愛情方面，與另一半的感情也有況更加升溫，令人稱羨。

●生肖羊：溫柔善良，好運連連

生肖屬羊的朋友，個性溫柔善良且樂於助人。他們這份恐結善緣的溫柔，有望在3月中旬開花結果，帶來特別旺盛的貴人運。無論是在工作上還是生活中都能遇到許多人伸出援手，幫助度過眼前難關，進而替職業生涯迎來重大突破。財運方面有機會得到一筆意外之財，比如投資可能意外找到超棒項目，或是突然因故收到大紅包等。

●生肖猴：機智靈活，財源滾滾

生肖屬猴的朋友機智靈活、敢於冒險。他們3月中旬的財運極旺，工作上可能會談下大單，或是因為表現出色得到長官賞識。投資方面，也有望找到穩健的賺錢好機會。感情上單身者有望遇到心儀的對象，開始一段甜蜜的愛情旅程。

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