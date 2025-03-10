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【廣編】樂天旅遊限時優惠！3月底前入住享5折　最高折扣10000日圓

樂天旅遊限時優惠（圖／樂天旅遊提供）

【廣編特輯】

圖、文／樂天旅遊提供

隨著春天的腳步逐漸接近，櫻花季即將到來，許多旅遊愛好者已經開始計劃前往日本欣賞櫻花的行程。為了吸引更多旅客，知名旅遊平台樂天旅遊（RakutenTravel）推出了一項令人心動的限時優惠活動，即日起至 2025 年 3 月 31日，凡透過樂天旅遊預訂並入住的旅客，可享受房價 5 折優惠，最高折扣可達 10,000日圓！

樂天旅遊此次的優惠活動涵蓋日本全國多家合作飯店與旅宿，無論是東京、大阪、京都等熱門城市，還是北海道、沖繩等自然風光迷人的地區，都在活動範圍內。只要在 3 月底前完成入住，旅客即可享受房價 5 折的優惠，並且每筆訂單最高可折抵 10,000 日圓。

這項優惠對於計劃短期旅行的旅客來說無疑是一大福音。以一晚 20,000 日圓的住宿為例，透過此次活動，旅客僅需支付 10,000 日圓即可入住，等於直接省下一半的費用。對於多人同行或長期住宿的旅客來說，這項優惠更是能大幅降低
旅遊成本，讓旅程更加輕鬆愉快。

旅客只需前往活動頁面領取優惠券，並在樂天旅遊的官方網站或 APP 上搜尋心儀的住宿，於結帳時套用優惠券即可享受折扣。優惠券領取網址為：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/myaccount/coupon_detail/16123457187967/?scid=we_trv_partner_Essence。需要注意的是，優惠名額有限，建議旅客盡早預訂以免錯過。

此外，樂天旅遊也提醒旅客，部分飯店可能會有特定的條件或限制，例如最低入住天數或特定房型適用優惠等，建議在預訂前仔細閱讀相關條款。

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