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拳手「腦位移」不治！現場無醫師主辦人挨告　母出庭淚崩求公道

記者黃哲民／台北報導

拳擊A級裁判兼教練何晧峯被控2023年自辦拳賽，沒安排專業醫師在場待命，導致新手胡男參賽因頭部受創而腦死不治，涉犯過失致死罪嫌，台北地院今（10日）辯論終結，胡母泣不成聲「捨不得兒子」年紀輕輕就走了，求法官主持公道，丁男表示遺憾但堅稱無罪，合議庭諭知下月（4月）28日宣判。

▲▼拳擊A級裁判兼教練何晧峯（右）自辦拳賽發生選手傷重不治意外，被控現場未安排醫師待命，涉犯過失致死罪嫌，他堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲拳擊A級裁判兼教練何晧峯（右）自辦拳賽發生選手傷重不治意外，被控現場未安排醫師待命，涉犯過失致死罪嫌，他10日到台北地院出庭辯論終結，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

胡母在庭訊最後陳述時，一度哭到講不出話，法官讓她緩一緩，她強忍悲傷說出事時，丁晧峯繼續下一場比賽，沒馬上叫救護車將她兒子送醫，讓她和家人「情何以堪」，她「捨不得兒子」這麼年輕就走了，而丁男的辯解更使她們失望、傷心。

胡母說每次收到本案開庭傳票、晚上就睡不著，「受傷的家長，真的無法一次一次再來法院」，她淚求法官主持公道、讓這件事趕快有個結果，她丈夫很難過、從不願出庭，而且因為想念兒子，身體變得很差。

▲▼新店拳擊俱樂部負責人兼國家級拳擊教練、裁判丁晧峯（襯衫上衣側背包），2022年辦拳賽導致胡姓男初學者顱內出血不治，被訴涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭後不受訪。胡母（黑色上衣）受訪泣訴兒子才27歲。（圖／記者黃哲民攝）

▲胡母（中）不捨兒子為了健身而練拳擊，卻因參加拳賽傷重不治，先前出庭泣訴「他（兒子）才27歲！」（資料照／記者黃哲民攝）

丁晧峯表示很遺憾胡男過世，但他無法預料胡男帶傷出賽，他辦比賽推廣拳擊、並非營利，因屬俱樂部舉辦的友誼賽，現場雖沒醫師，但他提供「更好的護具、更厚的拳套」，也為胡男配對初學者，並花錢請有經驗的A級裁判，他自認無罪，「請給我公正判決」。

丁男開完庭沒回應媒體發問，辯護律師表示丁男曾想提供道義補償、胡家沒接受，且胡家已提出附帶民事求償，雙方沒試行調解，靜待刑案判決結果出爐。

本案發生於2022年7月30日，丁男在自己經營的俱樂部，舉辦「第11屆全國大拳頭拳擊友誼賽」，限定「未2勝的職業拳擊手、校隊選手及任何技擊項目全國前2」以外的拳手參加，27歲初學者胡男報名75到80公斤級比賽，和徐姓選手對戰一回合落敗。

胡男離開擂台後全身癱軟，由女友攙扶走出俱樂部倒地昏迷，送醫急救2度被判定腦死，最後仍因顱內大出血與大腦位移宣告不治。

丁晧峯擁有AIBA國際一星拳擊教練、A級國家拳擊教練與裁判、講師等資格，曾是亞洲杯與世界盃拳擊錦標賽國手。胡家告他未依國際拳擊總會規定，在比賽現場安排醫護人員待命，以致錯失必要處置機會，又延誤送醫，涉犯過失致死罪嫌。

合議庭今傳喚1位醫師鑑定人作證，因丁男抗辯胡男在比賽前2周，自行和朋友對練被打傷頭，就診卻謊稱被球打到，且到比賽前，仍每天正常開車通勤，若比賽現場安排醫師，能否從賽前的理學檢查發現胡男的舊傷。

鑑定人很謹慎表示，以常規的賽前問診搭配儀器檢查，未必能發現有無腦部舊傷，但拳手比賽時腳步不穩，也未必是腦震盪，有可能是換氣不足或過度，且無論選手是被抬下場或自己走下來，都不等於腦部有無受傷。

鑑定人強調，腦傷除了頭痛、頭暈，通常伴隨意識改變、嘔吐或嗜睡等症狀之一，若他檢查，一定會問結束比賽的選手「記不記得剛剛發生什麼事」，假如喪失意識或呆滯、空洞化，二話不說立刻後送，否則就地休息觀察。

鑑定人指出，本案若是他賽前檢查胡男都無異狀，可能會同意胡男出賽，但會密切觀察、非常小心整個比賽過程。不過檢方主張，拳擊是高風險運動，安排醫師在拳賽現場是基本保障，丁男收費卻便宜行事，過失責任明確，「難道不用負責任嗎」。

辯護律師反駁指出，國內僅全國等級拳賽，強制規定須有醫師在場執行賽前與賽後檢查，連縣市級拳賽都沒強制要求設置醫師在場，且胡男隱瞞受傷、不聽教練勸阻，「我們又不是上帝、沒內建超音波，不可能走過來就知道他腦出血」，與胡男對練的朋友、與胡男對戰的選手及執法裁判都不起訴，請求法官審酌這是令人惋惜的偶然悲劇，判丁男無罪。

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