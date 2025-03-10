屏科大靜思湖文學季作家講座」　作家林徹俐首登場

▲屏科大靜思湖文學季「字。遇-作家講座」登場 。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

已邁入第七屆的屏東科技大學靜思湖文學季，持續走出校園並邀請到七所高中職共同參與，今(10)日起更盛邀四位新銳作家推出系列講座「字。遇-作家講座」，分享如何開啟想像、感知生活，將日常生活意象融於筆墨的傳達。

首場邀請到入圍2022金典獎作家林徹俐分享「散文寫出的人生故事：父神與附身」作為開場講座，她以父親為觀察對象，書寫自身的人生故事，其文字細膩真摯兼具深度思考，同時強調「俯拾生活皆是題材」，鼓勵學生提筆創作。

「字。遇」作為本屆靜思湖文學季系列講座的主軸，蘊含「縱使宇宙不斷膨脹、漸行漸遠，我們依然能在文字中相遇」之意。該系列講座繼作家林徹俐之後，依序為擅長以客家文字書寫風土記憶的作家陳凱琳；以動漫梗「一袋米要扛幾樓」入詩，並榮獲周夢蝶詩獎首獎的詩人洪萬達；以及圍繞生命與死亡為題材的詩人曹馭博。四位作者皆為臺灣新生代作家與詩人，文風貼近現代青年的生活節奏，於不同領域的觀察匯聚成文學作品，期望在屏科大靜思湖畔激盪出陣陣文學漣漪。

除「字。遇–作家講座」外，圖書與會展館於靜思湖文學季期間同步進行「主題書影展」與「沙龍讀書會」活動，所有選書皆為圖書館館員與學者推薦。在「沙龍讀書會」中有導讀、輕鬆談書或實地行腳的形式，引領讀者進入書中趣味，讓文字不只留在紙面，更能具體落實於生活。

屏科大期許靜思湖文學季及其延伸活動，拓展學生的閱讀視野，將生活體驗與社會關懷轉化為青年學子的人文素養，進一步厚植他們的文化底蘊，提升校園整體人文風氣。

活動詳情可至圖書與會展館之活動報名系統查詢( https://event.npust.edu.tw/ )。