39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳　網驚：缺爺爺嗎

▲女子年紀輕輕就已經當奶奶。（翻攝抖音）

圖文／鏡週刊

近期在大陸社群媒體上流傳一段年輕婆婆幫忙照顧孫子的影片，影片中的主角自述為「85後」（即1985年出生），39歲的她年紀輕輕就已經升格當奶奶，幫忙媳婦照顧小孩，由於外貌過於年輕，讓網友深表震驚，「說是孩子的媽，我都相信」。

網路瘋傳一段39歲奶奶照顧孫子的影片，影片中，一位年輕貌美、紮著馬尾的女子，溫柔地抱著嬰兒在房間來回踱步餵奶。拍攝者在一旁透露，這位看起來像是嬰兒母親的女子，其實是孩子的奶奶，「知道的這是孩子奶奶，要是不知道的，還以為是孩子媽媽呢」。

▲奶奶「逆天顏值」讓一票網友破防。（翻攝抖音）

逆齡的外表讓許多網友直呼：「這哪是奶奶，根本就是媽媽！」「這顏值和狀態，就算說是孩子的姐姐也有人信！」

據悉，這位1985年出生的「奶奶」來自安徽，目前39歲的她很早就出社會工作，返鄉開設服裝店，成功創業。透過家人牽線下，與相親對迅速結婚，如今大兒子已為人父母，小兒子也才5歲。

相關消息在網路上迅速傳播，許多網友感到驚嘆和羨慕，「都是80後，人家都兒孫繞膝，享天倫之樂了，而我還是童子之身，在風中淩亂」、「可真是逆天了！這保養得也太好了吧」、「我70後的，孩子還在學校呢，你85年的著啥急當奶奶」、「這才是真正的神仙婆婆！」「我要是有這種婆婆，肯定生三胎！」「這麼年輕的奶奶，婆媳關係應該很像姐妹吧？」還有人開玩笑毛遂自薦表示：「奶奶還缺爺爺嗎？」「奶奶有沒有男朋友？如果娶奶奶的話需要多少彩禮」

部分網友則推算，根據中國法定結婚年齡規定，男性22歲、女性20歲才能結婚，因此其兒子和媳婦幾乎在達到法定年齡後立即結婚生子，堪稱「人生進度條拉滿」的典範。



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