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2025桃園北橫櫻花勇士單車騎　933人報名595人完騎

▲2025桃園北橫櫻花勇士單車騎

▲2025桃園北橫櫻花勇士單車騎。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期兩天、2025桃園北橫櫻花勇士自行車活動，9日圓滿落幕。市府觀旅局周柏吟局長指出，今年活動自慈湖騎行至拉拉山遊客中心，全程42.5公里，首日3月8日完騎的車友年齡最大85歲、年齡最小12歲，次日3月9日完騎的車友年齡最大85歲和年齡最小10歲，顯示櫻花勇士是老、少皆可挑戰的活動。

▲2025桃園北橫櫻花勇士單車騎

▲85歲車友功學社謝校長、3位10年完騎車友及風景區管理處廖育儀處長(右二)。（圖／觀旅局提供）

由於，北橫櫻花勇士活動也漸漸打開國際知名度，本次有三位泰國籍車友前來參加，並都成功完騎。10歲的櫻花小勇士張鈞皓表示從6歲開始騎自行車、在8歲時跟隨家人一起騎上拉拉山，今年首次正式參加這項活動，雖然累但下次還會想自我挑戰，而3位泰國籍櫻花勇士們是首次參加這場自行車活動，素拉西表示許願明年會再來挑戰！

▲2025桃園北橫櫻花勇士單車騎

▲12歲車友和爸爸一起挑戰櫻花勇士單車騎。（圖／觀旅局提供）

另外，今年有3位車友達成連續10年完騎的紀錄，非常不容易，3位車友為多年好友，10年前參加櫻花勇士活動並許下10年後的今日也要一起在拉拉山完騎，所以一年年堅持下來，也達成了十年完騎這項不容易的成就，風景區管理處也特別頒發紀念獎盃給3位車友。

▲2025桃園北橫櫻花勇士單車騎

▲3位泰國籍車友。（圖／觀旅局提供）

今年度櫻花勇士活動兩日共計開放1000人次報名，3月8日共有339人報到、337人完騎，3月9日共計314人報到、258人完騎。兩日活動933人報名、653人報到、595人完騎。活動首日上午遇零星降雨，但天候不減騎士們的熱情，仍有眾多車友熱情相挺，開始騎行後天氣轉晴，拉拉山遊客中心藍天白雲及粉色千島櫻熱烈迎接完騎的勇士們。

今日陽光燦爛，氣溫回升，迎來大批車友參加活動，惟北橫公路32.5K處因山坡土石滑落使該路段短暫無法通行，但不減車友們熱情，許多參加者不願放棄在路途上等待，感謝公路局北區養護工程分局復興工務段1小時多緊急搶通，讓勇士們得以再度向上前行，完成今年度櫻花勇士挑戰！

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