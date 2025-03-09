嘉義縣南新國小踢球夢想成真　碾米廠變足球場

▲南新國小足球小將美夢成真，碾米廠變成光電足球場 。（圖／嘉義縣政府提供）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市南新國小，昨(8)日慶祝新建人工草地足球場完工啟用，舉行「南新YES五人制光電足球場揭牌啟用典禮」，教育處長李美華與地方各級民代共同為「南新YES歡樂足球場」揭牌，場面溫馨熱鬧。

南新國小特別邀請安東國小、三興國小、東石國小和嘉義市育人國小舉行五校同盟足球友誼賽，同時設置南新國小太陽光電足球場興建誌，記錄整個價購土地與興建球場的歷程。

南新國小位處嘉義縣市交界，鄰近北港路嘉義交流道，由於學校師生各項表現優異，在少子化的浪潮下，是少數能夠維持班級數和學生數的學校之一，目前是嘉義縣學生數第二大的學校。

南新國小於110年爭取到縣府補助，價購位在學校操場邊上，原為碾米廠的學校用地，從地上物拆除整地後，學校發起「自己的球場自己鋪草皮」活動，暫時使用天然草地，到後來興建太陽光電屋頂，並新建人工草地五人制足球場，最終歷時三年完工，是嘉義縣市目前唯一有屋頂的人工草地球場。

李美華表示，縣長翁章梁了解到南新國小有擴充校地的需求，地主也有賣地的意願，最後同意提撥3500萬元讓南新國小購買這塊土地及地上物。校園的視野和功能性，因此獲得很大的提升，值得欣慰。

南新國小校長莊政道表示，這座足球場之所以命名為「南新YES歡樂足球場」有二個涵意，其一是藉YES的諧音「葉氏」，來感謝葉氏家族葉慶和、葉博裕、葉宗智、葉博全、葉宗惠、葉招仁、葉宗德等七位地主的割愛，讓學校可以取得這塊球場用地，其二是表示學生實現在漂亮的人工草地球場踢球的開心，夢想實現歡呼的YES。學校也邀請原地主參與球場的啟用儀式，並贈送感謝狀。

莊政道感謝縣府傾聽學校的需求，補助經費改善校地不足、缺少草地球場的問題，此外，也補助經費讓學校活動中心地下室建置泡沬滅火設備，成為安全的停車場。

球員吳承叡的媽媽林艷萍表示，南新國小足球小將是超棒、超幸福的小孩，假日暖和的太陽，席地而坐欣賞他們踢球變成一種享受。球員林政陽的爸爸林侑鋒則謝謝校長用心，建議這麼棒的球場一定也要時常安排各路球隊好手來切磋球技，感受高規球場，增進比賽經驗交流，為未來全國賽做足準備。