山上花園水道博物館淨水池櫻花群冒出花苞　即將迎來浪漫的粉色隧道

▲台南山上花園水道博物館淨水池櫻花群也開始交接，富士櫻步道已開始冒出花苞，預計再過兩週就能迎來滿開，屆時整條步道將化為浪漫的粉色隧道，為春日增添最夢幻的景致。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著天氣逐漸變暖，台南山上花園水道博物館淨水池櫻花群也開始交接，原本在停車場旁的河津櫻，在228連假後，開始長出新葉，花期已經接近尾聲；取而代之的是大草原右側的富士櫻步道已開始冒出花苞，預計再過兩週就能迎來滿開。屆時，整條步道將化為浪漫的粉色隧道，為春日增添最夢幻的景致。

除此之外，與淨水池僅有1.8公里的博物館區墨水樹也開始綻放，滿樹黃花怒放，艷色逼人，另外花期木及南洋櫻也開始結出花苞，預計在329及兒童節假期，又將有一波新面貌迎賓。

文化局代理局長林韋旭指出，水道博物館有距離台南市區最近櫻花聖地美稱，歲末年初的櫻花季，總是吸引大批人潮，雖然數量無法與山區興比，但在平地也算難得，尤其是淨水池停車場周邊河津櫻，更是停好車就能看到，相當便利，228連假前，黃偉哲市長還在粉專推薦，也創下台南市收費園區入園最佳紀錄。

雖然前陣子的風狂雨驟讓不少遊客擔心櫻花狀況，但館方指出，櫻花並未受到明顯影響，落花數量有限。然而，季節更迭，大多數的河津櫻已進入尾聲，綠葉逐漸取代粉色花瓣，花況僅剩約兩成。

此外，博物館區紫花藿香薊花海也逐漸開始枯萎，但波斯菊花海還是相當有看頭，另外墨水樹，南洋櫻以及花期木也正接力準備綻放，延續這美麗的畫面。文化局代理局長林韋旭提醒，想要捕捉春天最後的櫻花美景，從現在到兒童節假期，千萬別錯過。