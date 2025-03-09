北京「機器警犬」開始上街巡邏　可24小時執行任務

▲「機器警犬」上街巡邏，後方跟著一輛智能巡邏車。（圖／翻攝人民網）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京已開放「機器狗」上街，在北京經濟技術開發區（也稱：北京亦莊）進行巡邏任務，並搭配隨行的智能巡邏車，形成「前哨偵察+後方支援」的協作模式，並實現全區範圍內24小時全覆蓋巡邏。

根據陸媒報導，這是北京經開區近日正式部署的新一代智慧巡邏體系，是從去年1月大陸首個L4級無人巡邏車隊實現常態化運營後，北京經開區在社會治安綜合治理領域的又一次嘗試。

北京經開區此次推出的新一代智慧巡邏體系，包含18輛L4級無人駕駛車輛、15輛有人巡邏車以及2只工業級智慧機器犬。其中，智慧機器犬為最新的工業級機器犬，四足仿生設計搭配流線型機身，頭部配備多光譜攝像頭與探照燈組，身手矯健，單體重約130斤。

車身以銀灰色為主色調的無人巡邏車則搭載360度全景雲台和高精度傳感器，可接入智慧城市視頻系統，形成空中與地面「天網+地網」聯動的立體化監測治理網，可實現全區範圍內24小時全覆蓋巡邏。

此智慧巡邏體系深度融合AI算法與大數據分析，可實時識別異常行為、火災隱患等風險，並通過5G網絡秒級預警至指揮中心，依託動態更新的風險數據庫，結合遠程通話、應急物資投送等功能，實現突發事件「發現—響應—處置」閉環。

北京經開區相關負責人表示，外形酷似機械獵犬的智慧機器犬，憑借IP67防護等級與4小時續航能力，可適應暴雨、高溫等極端環境。其背部模塊化設計支持快速加裝防爆設備、氣體檢測儀等工具，可靈活應對巡邏、排爆等多樣化任務。

相關負責人指出，通過5G與無人車實時聯動，機器犬負責地面精細巡查，無人車則提供物資補給與數據回傳，形成「前哨偵察+後方支援」的協作模式，「在巡邏區域內，車隊晝夜不息穿梭，巡邏效率較傳統模式提升3倍，可大幅壓縮防控盲區。」

報導提到，智慧機器犬還將在2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事中亮相，擔負起賽事的安保職責。負責人還說，亦莊已構建起「無人車巡線、機器犬補點、執法力量兜底」的全天候防控體系，首次在開放道路實現非現場執法與智能裝備的無縫銜接。